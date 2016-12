Das Ausbildungsradio afk M94.5 droht seine UKW-Frequenz in München an Rock-Antenne zu verlieren, das sorgt für viel Kritik in der Branche. Der ORF will, aller Widrigkeiten zum Trotz, 2017 endlich seine Radiothek starten und die agma hat die "ma IP Audio" vorgelegt. » Mehr zum Thema