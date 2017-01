Twitter setzt auf Golf, Details zu WM-Verhandlungen

© Sascha Klahn/DHB

Während sich Twitter einige Streaming-Rechte für die PGA Tour gesichert hat, sind weitere Details zu den Verhandlungen um die Rechte an der Handball-WM durchgesickert. "ran" wird indes am Wochenende bei der NFL erstmals Publikum einladen.



Nach einer offenkundig erfolgreichen Zusammenarbeit beim FedEx Cup hatjetzt von derweitere Live-Übertragungsrechte erworben. Der Kurznachrichtendienst sicherte sich diein der laufenden Saison und will auf diese Weise über 70 Stunden live berichten. Geplant ist, in der Regel donnerstags und freitags zwischen 60 und 90 Minuten von den Turnieren zu berichten. Die PGA Tour will damit wohl auch Werbung machen für ihr Online-Bezahlangebot. An den Übertragungen bei Sky ändert sich dadurch nichts: Der Pay-TV-Senderwird wie gehabt umfangreich von mehr als 40 Veranstaltungen pro Saison berichten. Dafür hatte sich vor Sky vor etwas mehr als einem Jahr



Mit dem Erwerb derist derin der vorigen Woche gewiss ein Coup gelungen. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ist der Deal vor allem auf das französische Sportmarketing-Unternehmenzurückzuführen, das schon seit geraumer Zeit mit dem Deutschen Handball-Bund und der Handball-Bundesliga bei der Suche nach Sponsoren zusammenarbeitet. Möglich wurde der Erwerb letztlich durch: Der Sport- und Unterhaltungszweig von Lagardère gehört nämlich zu- und der Staatsfonds wiederum ist über Al Jazeera Sports am katarischen Pay-TV-Senderbeteiligt, der sich wiederum die internationalen Medienrechte gesichert hatte. Auch die deutsche Agenturwar offenbar an dem ungewöhnlichen Deal beteiligt und feiert sich nun dafür,geschrieben zu haben.



Sport in Zahlen

Diebefindet sich in der heißen Phase, wie unschwer daran zu erkennen ist, dass inzwischen auchin die Übertragungen eingestiegen ist. Am kommenden Wochenende lässt der Sender noch dazu erstmals Publikum in sein Studio kommen: "Um Samstagnacht die richtige Atmosphäre zu erzeugen und uns bei euch für eure Treue während der Saison zu bedanken, wird die Sendung in Münchenstattfinden", erklärt "ran"-Sportchef Alexander Rösner auf "ran.de" und betont, dass die 100 Karten innerhalb von einer Stunde ausverkafuft waren. Als Studiogast wird dann übrigens dermit dabei sein. Entschieden sich derweil auch die Frage, wer denam 5. Februar kommentieren wird: Die Wahl fiel auf, der sich nach dem Spiel von ProSiebenSat.1 verabschieden wird. Er sitzt zusammen mitam Mikrofon.



Auch einige Wochen vor dem SuperBowl stimmen die Quoten derbereits: Auch bedingt durch den schwachen Vorlauf, verzeichnete die Vorberichterstattung in Sat.1 am Sonntag zwar zunächst nur einen Marktanteil von 6,7 Prozent in der Zielgruppe, doch schon nach 23 Uhr verzeichnete der Sender mit dem Spiel zwischen denmehr als elf Prozent.waren beim ersten Quarter dabei. Ab 1:10 Uhr belief sich der Marktanteil sogar auf. Zuvor hatte bereitsüberzeugen können: Dort brachten es die Miami Dolphins bei den Pittsburgh Steelers auf. Der Marktanteil lag zum Ende hin bei sehr guten 3,2 Prozent in der Zielgruppe.



Was noch zu sagen wäre...

Dassinzwischen im Free-TV sendet, hat sich bislang ganz sicher noch nicht bei jedem herumgesprochen. Die Aufmerksamkeit will der Sportnachrichtensender daher auch mit Live-Übertragungen auf sich ziehen - das klappte in den zurückliegenden vergleichsweise gut. So verzeichnete dasam Dienstag im Schnitt immerhin, die sowohl insgesamt als auch in der Zielgruppe für einen Marktanteil von 0,3 Prozent sorgten. Daswollten in der Schlussphase am Samstag noch 40.000 Zuschauer sehen, das reichte bei den 14- bis 49-Jährigen für überzeugendehatte zuvor mit dem160.000 Zuschauer sowieerreicht. Der spätereaus Krefeld steigerte sich zwar auf 200.000 Zuschauer, kam beim jungen Publikum aber nicht überhinaus.

"Da fehlt mir die Fantasie. Wer auch immer die Spiele kommentieren wird, wird ja nicht sagen, dass der Siebenmeter deshalb verwandelt wurde, weil der Spieler einen Kreditvertrag bei der DKB hatte."

Lagardère-Sprecher Stefan Felsing glaubt nicht, dass die Unabhängigkeit unter der WM-Übertragung des Sponsors leiden wird