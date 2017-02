Sport-Stammtisch im BR, IP senkt Formel-1-Preise leicht

© BR/Julia Müller

Ab Ende März will das BR Fernsehen mit "Einwurf" einen neuen Sport-Stammtisch etablieren, in dem es nicht nur um Fußball gehen soll. Rudi Völler hat derweil die Entschuldigung von Sky angenommen und IP Deutschland die Preise für die kommende F1-Saison bekanntgegeben.



Dasstartet einen neuen Sport-Stammtisch. Unter dem Titel "" wird Moderatorinab dem 27. März jeweils am letzten Montag eines Monats um 22:00 Uhr im Münchner Wirtshaus "Zur Schwalbe" mit ihren Gästen diskutieren. "Ein Sportstammtisch, an dem nicht nur über den Fußball, sondern dendiskutiert wird – das ist einmalig in der deutschen Fernsehlandschaft", sagt Kreuzer und verspricht: "In 'Einwurf' werden wir die Dinge beim Namen nennen, die den Sportfans auf den Nägeln brennen." Zur festen Stammtisch-Besetzung gehören außerdem der Schauspieler und Moderator, den BR-Zuschauer aus der Sendung "Freizeit" kennen, sowie der Löwen-Fan. Hinzu kommen pro Sendung. "Es soll kontrovers diskutiert werden, die Stammtisch-Schwestern und -Brüder dürfen Emotionen zeigen. Und natürlich sollen die Zuschauer auch herzhaft lachen können", so BR-Sportchef Klaus Kastan über das Konzept.



© Sky/Andreas Hoffmann © Sky/Andreas Hoffmann , Sportdirektor von Bayer Leverkusen, hat die Entschuldigung von Sky angenommen. Der Pay-TV-Sender hatte am Samstag kurz vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel der Werkself gegen Eintracht Frankfurt über eine angeblich bereits beschlossene Entlassung des Bayer-Trainers Roger Schmidt berichtet - eine Falschmeldung, wie sich schnell herausstellte (DWDL.de berichtete). Neben einer öffentlichen Entschuldigung gab's am Sonntag auch ein Telefonat zwischen Völler und dem Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt. "Es war ein sehr gutes Gespräch. Er hat sich noch mal entschuldigt und gesagt, dass sowas natürlich nicht passieren darf", erklärte Völler laut "Express" und hält den Streit nun für beendet. "Ich habe mich eine Nacht geärgert, jetzt geht es weiter. Für uns ist die Sache abgeschlossen."



einen 30-sekündigen Werbespot im Splitscreen bei den reichweitenstärksten Rennen in Monaco und Singapur fordert der Vermarkter 62.100 Euro, 2016 waren es noch 63.000 Euro. In der Vergangenheit waren die Preise aber auch schon einmal niedriger. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will, kann auch kleinere Pakete buchen. Ein 30-Sekünder bei RTL in den Freien Trainings in Japan und Australien kostet 4.200 Euro. Bei n-tv gibt es die 30 Sekunden im Umfeld der Freien Trainings ab 1.080 Euro.

Beisind die Quoten derim vergangenen Jahr nach einer langen Talfahrt endlich wieder angestiegen ( DWDL.de berichtete ) - zu einem Anstieg derführt das nun aber nicht, im Gegenteil.hat die Werbepreise für die kommende Saison bekanntgegeben und für, Geschäftsleiter bei IP Deutschland: "Auch 2017 bieten wir zusätzlich zu reichweitenstarken Platzierungen in den Werbeinseln diverse Inszenierungsmöglichkeiten - und das auf allen Kanälen. RTL macht Sportereignisse zu emotionalen Events, das strahlt wirkungsvoll ab auf die Marken, die in der Formel 1 werben."wird in der neuen Saison zum bereits 20. Mal als Hauptsponsor auftreten,ist zum 14. Mal Gewinnspielpartner.



Weil daszwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC erst im Elfmeterschießen entschieden war, verzögerte sich in der vergangenen Woche dieder nächsten Pokal-Runde - auch, weil zuvor zunächst Analysen und Gespräche zu sehen waren. Und obwohl nach Mitternacht noch immer mehr als zweieinhalb Millionen Zuschauer vor dem Fernseher saßen, waren viele Fans verärgert. Gut möglich, dass sich in Zukunft etwas ändern wird. "Wir sind mit der ARD in guten Gesprächen über ein, das ab der kommenden Pokal-Saison geplant ist", erklärte DFB-Mediendirektor Ralf Köttker gegenüber der "Bild"-Zeitung. Möglich ist etwa, dass die Auslosung in einer anderen Sendung oder auch das "Durchlosen" aller Partien des Starterfelds in einer einzigen Ziehung wie man das von Tennis-Turnieren kennt. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.



Ein Jahr vor Beginn der Olympischen Spiele hatmit der(UIPM) eine Vereinbarung geschlossen. Diese sieht vor, dass der Sender die wichtigsten Veranstaltungen desganzjährig auf seinen Plattformen abbilden wird. Dabei geht es auch darum, neue Möglichkeiten für Werbepartner zu schaffen. "Der Moderne Fünfkampf gilt als eine der herausforderndsten und traditionsreichsten Sommersportarten bei Olympischen Spielen und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Zuschauern die diesjährigen Top-Events der Sportart zeigen können", sagte. "Eurosport widmet den olympischen Sportarten mehr als die Hälfte seines Programms und auf unserem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 stärkt diese Vereinbarung unser Senderportfolio erneut."



Sport in Zahlen

Am 29. März wird bekanntlich aufumgeschaltet - mit dabei sein wird dann auch. Die HD-Version des Senders wird dann über das Angebot vonzu sehen sein, das gaben Sport1 undnun bekannt., Geschäftsführer der, sagt dazu: "Die gute Nachricht für alle sportbegeisterten Zuschauer: Ab dem bundesweiten Start des neuen digitalen Antennenfernsehens DVB-T2 HD wird Sport1 erstmalsverbreitet. Zukünftig können wir nahezu im gesamten Bundesgebiet auch den DVB-T2 HD Zuschauern unser hochwertiges Sportprogramm in Full-HD-Qualität anbieten. Mit der Verbreitung über das neue digitale Antennenfernsehen DVB-T2 HD stellen wir ab Ende März 2017 eine Vollabdeckung von Sport1 über sämtliche Verbreitungswege her."



Sehr gut lief es am Samstag für die "" im Ersten, die sichansahen. Das ist nicht nur diein dieser Saison, sondern auch der beste Wert. Zuletzt lief es im Februar 2015 mit 6,87 Millionen Zuschauern besser. Am Samstag lag der Marktanteil bei bärenstarken 24,4 Prozent, beim jungen Publikum wurden 20,7 Prozent gemessen. Ansonsten stand neben König Fußball der Wintersport im Mittelpunkt des Wochenendes. Das ZDF erreichte mit Biathlon, Ski-Abfahrt & Co. sensationelle Werte und war über weite Strecken am Samstag und Sonntag deutlicher Marktführer.



Was noch zu sagen wäre...

Neben der "Sportschau" kann auchRekorde vermelden: Dieerreichte am Samstag 1,56 Millionen Zuschauer und damit so viele wie noch nie in dieser Saison. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 8,7 Prozent. Gewohnt besser lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, wo sich Sky sogar überfreuen konnte. Das Abendspiel zwischeninteressierte nochund damit weniger als zuletzt. Am Sonntag wollten 510.000 Zuschauer das Spiel zwischen Wolfsburg und Hoffenheim sehen, der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 3,6 Prozent drin. Das Abendspiel zwischen Freiburg und Köln interessierte 660.000 Menschen.

Ich habe mich noch nie in meinem Leben so respektlos behandelt gefühlt. Eine Unverschämtheit!

Andrea Petkovic über die Tatsache, dass beim Fed-Cup in den USA die erste Strophe des Deutschlandliedes ("Deutschland, Deutschland über alles") gesungen wurde.