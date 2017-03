1860 sperrt Journalistin aus, neuer Rekord in England

© 1860 München

Der Zweitligist 1860 München hat einer "Bild"-Journalistin den Zugang zum jüngsten Heimspiel verwehrt und damit viel Kritik hervorgerufen. In England sind die Champions-League-Rechte indes für eine Rekordsumme vergeben worden.

Der Umgang des Fußball-Zweitligisten TSV 1860 München wirft noch immer Fragen auf. Inzwischen hat sich auch der Bayerische Journalisten-Verband zu Wort gemeldet. Die Behinderung von unabhängiger Berichterstattung und der Versuch, einzelne Journalistinnen und Journalisten für kritische Beiträge über den Verein dadurch abzustrafen, dass ihnen der Zugang zu Spielen verwehrt wird, sei mit dem Grundrecht auf freie Berichterstattung unvereinbar, erklärte der Verband, nachdem der Verein einer "Bild"-Redakteurin mitgeteilt wurde, sie sei wegen der jüngsten Berichterstattung um einen Spieler "derzeit nicht willkommen". Auch die Akkreditierung für das Heimspiel der Löwen gegen St. Pauli sei ihr verwehrt worden, bei einer Pressekonferenz wurde zudem nicht auf ihre Frage eingegangen. "Ich bin sehr befremdet, wie 1860 mit den Journalisten umgeht", sagte der stellvertretende "Bild Süd"-Sportchef Frank Schneider.



Zunehmend verwundert über das Vorgehen, das vor allem auf den umstrittenen 1860-Investor Hasan Ismaik zurückzuführen ist, zeigt man sich auch beim, kündigte an, zwar weiter über den Verein zu berichten, aber vorerstzu wollen. "Unserer Verantwortung für einen freien Sportjournalismus können wir auch so gerecht werden", schrieb Jakob am Sonntagabend. Seine Vermutung: "Da steckt Politik dahinter. Es ist keine Politik der Souveränität und sicher kein Zeichen von wahrer Stärke. Wer unabhängige Berichterstattung verhindern will, dem gehört auch im Profifußball. Der 'kicker' sieht das als seinen Auftrag an, im Sinne seiner Leser, aller Fußballfreunde, gerade auch der Löwen-Fans."



Inbleibtauch in den kommenden Jahren die Heimat von. Das Unternehmen hat die Rechte für den Zeitraum zwischen 2018/19 und 2020/21 erworben - angeblich für die. Die UEFA kann sich damit noch einmal über eine deutliche Preissteigerung freuen, nachdem BT Sport für den aktuellen Rechte-Zyklus 1,07 Milliarden Euro angeblich bezahlt und damit mehr als doppelt so viel wie der frühere Rechtehalter. Eine Entscheidung darüber, wer in Deutschland künftig die Champions League übertragen wird, ist bislang noch nicht gefallen.



Unter der Schirmherrschaft des IOC finden vom 20. bis 30. Juli dieim polnischen Breslau statt. Dafür hatjetzterworben. Der Sportsender will an jedem Wettkampftag live im Free-TV und auf seinen weiteren Plattformen über die Wettbewerbe in mehr als 30 Sportarten berichten. "Nachdem bereits die Premiere der Europaspiele 2015 bei unseren Zuschauern sehr gut ankam, werden wir die Sportfans im deutschsprachigen Raum auch für dieses Großereignis begeistern - und mit dieser umfangreichen medialen Präsenz auch ein offensives Zeichen für die Vielfalt des Sports setzen", so"Wir freuen uns sehr, dass Sport1 die World Games übertragen wird. Zum ersten Mal haben wir eine frei empfangbare Plattform dieser Art in Deutschland. Ich bin sicher, dass andere europäische Länder dem deutschen Beispiel folgen werden."



Diehat einemit demgeschlossen. Die Kooperation macht die Bundesliga demnach zur ersten europäischen Fußball-Liga mit einer offiziellen Webpräsenz bei Baidu, dessen Angebot die, sondern auch eine der größten Kommunikationsplattformen des Landes umfasst. "Mit dieser Partnerschaft werden wir die Spitzenposition der Bundesliga in China weiter ausbauen", istüberzeugt. "Unsere Strategie der vergangenen Jahre, auf werthaltige Partnerschaften im Medien- und Digitalbereich zu setzen und in eigene Angebote zu investieren, werden wir konsequent fortsetzen."



Sport in Zahlen

Am Mittwoch, den 17. Mai startet beidie, die wieder durch den Sponsor Telekom überstützt wird. Darin soll erstmals der ehemalige Bundesliga-Trainerzu sehen sein. Seine Aufgabe ist es, Sarpei bei seinem Auftrag zu unterstützen, die Kluft zwischen der Kreis- und der Bundesliga zu verringern. "Das wird eine ganz andere Aufgabe als in meiner bisherigen Trainerlaufbahn. Da geht's nicht um Europapokal, sondern um", so Neururer. Und Hans Sarpei sagt: "Die Vereine dürfen gespannt sein, Peter wird an meiner Seite den einen oder anderen ordentlich ins Schwitzen bringen."



Am Sonntag war einmal mehr aufVerlass: 2,76 Millionen Zuschauer waren bereits ab 8:27 Uhr bei derdabei, sodass der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt aufanzog. Als zur Mittagszeit die Herren an der Reihe waren, kam die Live-Übertragung sogar auf. Danach ließ das Interesse am Wintersport jedoch allmählich nach: Während der Ski-Weltcup ab 13:06 Uhr noch auf 2,65 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,8 Prozent kam, hielten sichspäter nur noch bei Marktanteilen um elf Prozent. Nach 15:30 Uhr erzielten die Übertragungen vom Eisschnelllauf schließlich sogar nur noch



Fast eine Million Zuschauer haben am Sonntag denwaren im Schnitt ab 11:00 Uhr bei Sport1 dabei. Das reichte beim Gesamtpublikum für einen stolzen Marktanteil von 6,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,2 Prozent gemessen. Der "Doppelpass" bleibt damit auch weiterhin der beliebteste Fußball-Talk der Deutschen. Zum Vergleich:kam am Abend im Pay-TV aufund einen Marktanteil von 0,5 Prozent. Beihatten zuletzt vor knapp zwei Wochenden Weg zugefunden, die Wiederholung der Sendung brachte es am späten Abend noch auf weitere 60.000 Zuschauer.