ITV testet "Family Chase", Sky 1 verzichtet auf Dokus

Die Quizshow "The Chase", die als "Gefragt – Gejagt" auch hierzulande im Ersten läuft, ist so erfolgreich, dass sie nun ein Spin-Off bekommt. Sky 1 richtet sich indes neu aus und verbannt Doku-Formate. Außerdem: "Top Gear" startet bald und BBC Two dreht neue Serie.



© ITV

Allabendlich erfreut Alexander Bommes derzeit im Ersten Quizfreunde mit "Gefragt – Gejagt". Ihren Ursprung hat die Show dabei in Großbritannien, wo das Format seit mehr als sieben Jahren unter dem Namenbereits für tolle Quoten beim Privatsendersorgt. Um diesen Erfolg auszunutzen und auch, um dem Format etwas neuen Schwung zu verleihen, arbeitet man dort nun sogar an einem Spin-Off.an den Start gehen. Das Spielprinzip ist dabei eigentlich unverändert: Vier Kandidaten treten nacheinander und im Finale gemeinsam gegen den Jäger oder die Jägerin an. Anders als bei den regulären Ausgaben handelt es sich bei den vier Kandidaten allerdings um. Gesendet werden soll "The Family Chase" am Samstagnachmittag, die regulären Ausgaben werden also weiterhin werktags zu sehen sein. Auch die Familienausgabe wird von Bradley Walsh moderiert. ITV testet "The Family Chase" mit, welche die ITV-Studios-Tochter Potato produziert.



© BBC

Mit einem von Chris Evans angeführten, großen Team sollteim vergangenen Jahr einen Neustart erleben. Das funktionierte bekanntlich nicht, Evans stieg bereits nach der verkürzten ersten Staffel aus. Gänzlich begraben wollte BBC Two die Kultmarke verständlicherweise aber auch nicht und verpflichtetefür die zweite Staffel. Wie eins mit Jeremy Clarkson und Co. soll es nun also wieder ein Dreier-Team richten. Ob es funktioniert, wird sich dabei bereits erstaunlich schnell zeigen: BBC Two drückt aufs Gas und startet die neuen Folgen ungewohnt früh, zweieinhalb Monate früher als noch im vergangenen Jahr. "Top Gear" wird dabei wie gewohnt sonntags um 20:00 Uhr ausgestrahlt. Im Internet. Während alte Serien bereits komplett zur Verfügung stehen, testet die BBC im Player dies nun auch bei aktuellen Primetime-Serien. "Taboo" und "Apple Tree Yard" werden mit Ende der Ausstrahlung noch 30 Tage lang komplett angeboten. Bislang bezog sich die 30-Tage-Grenze nur auf die einzelnen Folgen. Wer also am Ende einer Staffel die ganze sehen wollte, dem fehlten im Zweifel bereits die ersten Episoden.



© BBC Two

setzt unterdessen nicht nur alle Hoffnungen in den erneuten "Top-Gear"-Neustart, sondern versucht sein Glück auch mal wieder. Dafür hat der Kanal Daniel Mays und Mark Gatiss verpflichtet. Die neue Serie hört auf den Namenund basiert auf dem Montagu-Prozess aus den 1950er Jahren. Mays spielt in der Serie den Journalisten Peter Wildeblood, der gemeinsam mit seinen Freunden Lord Montagu und Michael Pitt-Rivers wegen ihrer Homosexualität inhaftiert wird. Mark Gatiss dagegen schlüpft in die Rolle des Gefängnispsychologen Doctor Landers. Lord Montagu wird von Mark Edel-Hurth gespielt, während Richard Gadd den Partner von Wildeblood spielt. Die Bücher zur Serie stammen von Brian Ellis. "Against The Law" soll noch in diesem Jahr bei BBC Two, vermutlich im Spätherbst, ausgestrahlt werden. Zuim Falle einer Verlängerung. Je weiter der Verlauf voranschreitet, desto älter wurden die Queen und ihre Angehörigen logischerweise. Und ebenso logisch können die derzeitigen Hauptdarsteller, Claire Foy und Matt Smith, selbst nicht so rasch altern. Angedacht ist daher derzeit eine komplette Neubesetzung ab der dritten Staffel.



© Sky

Derhat das Ende einer seiner Doku-Reihen bestätigt. Nur noch eine Staffel lang wird, die in diesem Monat ein Special aus Libyen sendet, durch die Welt reisen. Das Format wird es damit am Ende auf sechs Staffeln gebracht haben. Das Aus kommt dabei in Folge einer. Sky 1 soll sich in Zukunftund legt den Fokus daher auf Serien, Comedy und Unterhaltungsshows., weshalb auch "Dogs Might Fly", "Gordonstoun: A Different Class" und "Greggs: More Than Meats the Pie" nicht mehr zurückkehren werden. Freunde solcher Programme verweist Sky in Großbritannien auf die Partnersender wie National Geographic, History und Discovery, aber auch an den eigenen Kanal Sky Arts und die Abrufangebote. Mit Ross Kemp, der für "Extreme World" einst einen BAFTA bekam, möchte Sky 1 aber auch in Zukunft weiterarbeiten und spricht derzeit mit ihm über ein neues Factual-Entertainment-Format. Zuletzt hatte auch Steve Coogans Charakterseine Heimat bei Sky. Ob er dorthin zurückkehren wird? im Gespräch mit Hollywood Reporter und der Deutschen Welle kündigte Coogan zumindest schon einmal an, dass Alan Patridge gegen Ende des Jahres ins Fernsehen zurückkehren werde.