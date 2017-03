Nick Tschiller in UK, noch eine Cumberbatch-Serie

Channel 4 hat sich die "Tatorte" mit Til Schweiger gesichert, auch eine ZDF-Produktion wurde eingekauft. Außerdem im UK-Update: Benedict Cumberbatch dreht auch für Sky Atlantic, Sky 1 begräbt weitere Comedyserie und "Broadchurch" mit tollem Start.



© NDR/Marion von der Mehden

Nick Tschiller ermittelt jetzt auch in Großbritannien: Channel 4 hat sich dieund wird die Reihe unter dem internationalen Namen "Nick's Law" zeigen., dem Portal für ausländische Produktionen, angeboten. Channel 4 beziehungsweise Walter Presents möchten alle vier bisher abgedrehten Folgen senden und den Krimi dabei noch in diesem Monat starten. Der Schweiger-"Tatort" ist dabei nicht die einzige deutsche Produktion, die es auf die Insel und zu Walter Presents schafft. Auch der. Bei Walter Presents wird "Hotel Adlon" für Juni eingeplant. Anders als im vergangenen Jahr im Falle von "Deutschland 83", das zum Start von Walter Presents zu Promozwecken auch im linearen Channel 4 gesendet wurde, beschränken sich die Ausstrahlungen bei "Nick's Law" und "Hotel Adlon" rein auf den Streamingdienst. Zu den weiteren Produktionen, die in diesem Jahr bei Walter Presents angeboten werden, gehören "Elite Suqad", "Mafiosa", "Reborn", "Lanester", "Dead Beautiful", Paris", "Flight of the Storks" und "Forgotten Girls" aus Frankreich, das schon im Januar angebotene "Acquitted" und "Hellfjord" aus Norwegen sowie die brasilianische Serie "Tainted".



© Sky

Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dassfür die BBC einen neuen Film drehen wird ( DWDL.de berichtete ), steht nun bereits das zweite Fernsehengagement des "Sherlock"-Schauspielers innerhalb kürzester Zeit fest. Fwird er in einereinen aristokratischen Playboy spielen. Dabei handelt es sich letztlich um die, welche von David Nicholls für die beiden Sender unter dem Namenadaptiert werden. Cumberbatch sagte einst bei Reddit, dass die Rolle des Patrick Melrose die Rolle sei, die er am liebsten einmal spielen würde – gewissermaßen ist sein Traum also nun in Erfüllung gegangen. Jede Folge wird sich einem der fünf Romanvorlagen widmen. "Melrose" spielt dabei im Südfrankreich der 1960er, im New York der 1980er und im Großbritannien der frühen 2000er Jahre. Gedreht wird die Serie ab Juli. Beiheißt es unterdessen erneut Abschied nehmen. Nach dem Abschied von Dokus und dem Ende von "Yonderland". Das Comedy-Drama bekommt dabei aber immerhin noch eine Chance, sich von den Zuschauern zu verabschieden. Eine ganze Staffel gibt es für "Mount Pleasant" allerdings nicht: Nach den sechs bereits gesendeten Staffeln und sieben Jahren gibt es lediglich ein 90-minütiges Special. Wann das läuft, ist noch nicht entschieden.



© BBC

"Top Gear" kehrt am Wochenende erneut runderneuert bei BBC Two zurück. Unklar war bisher noch, wie es denn um dasbestellt ist. Aber auch hier gibt es nun Gewissheit. Auch dieses Format wird fortgesetzt, allerdings gibt es auch hier Veränderungen. Dies betrifft vor allem den Moderator: Künftig wird der. Unterstützt wird er dabei von Chris Harris und Rory Reid, die beide an der Seite von Matt LeBlanc auch durch die Hauptshow führen. "Top Gear: Extra Gear" wird als Teil von BBC Three immer im Anschluss an die Hauptsendung online zum Abruf angeboten. Apropos BBC Three: Der Jugendkanal hat sich. Die kommende dritte Staffel wird zugleich nämlich auch die letzte sein. Die zweite Staffel startete erst vor gut zwei Wochen. Im linearen Fernsehen bekommt "Bake-Off"-Siegerin Nadiya Hussein unterdessen ein neues Format. In "Nadiya's British Food Adventure" wird sie in acht Folgen in verschiedene Regionen des Landes reisen und dort nach tollen Beispielen für britisches Essen suchen. Ein Sendestart steht allerdings noch nicht fest.



© BBC

Der Trend zu historischen Dramen reißt weiterhin nicht ab:wagt sich nun an einevon Wilkie Collins, der lange Zeit als einer der ersten Psycho-Thriller wahrgenommen wurde. Der Stoff spielt im viktorianischen London und dreht sich rund um den Lehrer Walter Hartright, der auf eien mysteriöse Frau in Weiß trifft, ihren Namen aber nicht erfährt. Nachhaltig verwirrt von dieser Begegnung, begibt sich Hartright auf die Suche nach der Frau und manövriert sich damit selbst in eine gefährliche Welt aus verbotenen Liebschaften und möglichem Wahnsinn. Umgesetzt wird die Fernsehadaption des Romans von Fiona Seres, die Hauptrolle spielt Ben Hardy ("EastEnders"). BBC One plant fünf Folgen, welche bereits rund um Belfast gedreht werden.hat derweil dieangekündigt, bei der Jo Joyner und Sunetra Sarker erstmals seit "No Angels" wieder gemeinsam vor der Kamera stehen werden. "The ABC" dreht sich rund um zwei multikulturelle weiterführende Schulen in Yorkshire, welche mit dem Ziel der Gründung einer größeren Akademie fusioniert werden sollen. Die Serie wird bereits gedreht und soll noch in diesem Jahr wöchentlich um 20:00 Uhr gesendet werden.



© ITV

Dergelang an diesem Montag eine sehr gute Rückkehr. Im Schnitt sahen. "Broadchurch" war damit die erfolgreichste Serie seit dem Finale der sechsten Staffel von "Downton Abbey", das im November 2015 fast neun Millionen Zuschauer einschalteten. Im Anschluss lief es dann auch für die erste Ausgabe derrecht ordentlich.der neuen Late-Night-Show, die in dieser Woche von David Walliams präsentiert wird. Die "ITV News at Ten" erreichten auf dem Sendeplatz in diesem Jahr montags im Schnitt nur zwei Millionen Zuschauer. Dass die um eine halbe Stunde nach hinten geschobenen Nachrichten, die damit nicht mehr in Konkurrenz zum BBC-Pendant laufen, von dem neuen Line-Up profitieren, bewies sich zumindest zum Wochenbeginn aber noch nicht. Die "ITV News at Ten" sahen am späteren Abend nämlich nur rund 1,6 Millionen Zuschauer. ITV testet die "Nightly Show" acht Wochen lang und verschiebt die News dafür dauerhaft nach hinten, was insbesondere bei den Nachrichtenmachern des Hauses freilich nicht gut angekommen ist.