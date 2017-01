13 Serien, auf die ich mich 2017 freue

© Amazon/Fremantle

Fast 500 Serien werden im Jahr 2017 voraussichtlich entstehen. Darunter viele hochklassig besetzte Produktionen. Unsere Kolumnistin Ulrike Klode hat aufgeschrieben, welchen Serien sie besonders entgegenfiebert.

2017 könnte ein fantastisches Serienjahr werden. Es sind viele Produktionen mit großartigen Autoren, exzellenten Schauspielern und/oder sehr guten Regisseuren bekannt. Und nachdem es der Marktforschung des Senders FX zufolge im vergangenen Jahr bereits allein insgesamt 455 US-Serien waren, werden es in diesem Jahr voraussichtlich noch mehr. Vermutlich verbergen sich da noch einige Überraschungen, die niemand auf dem Zettel hatte. Eine Überraschung wie 2016 "Stranger Things" zum Beispiel. Und wenn irgendwann in diesem Jahr mit Apple ein weiterer Player auf den Markt kommt und hochwertige Serien veröffentlicht ... Hui. Trotzdem versuche ich es mal mit drei kleinen Listen, die ich im Laufe des Jahres vermutlich um weitere Serien ergänzen würde.

Es gibt sieben neue Serien, auf die ich mich besonders freue:

"American Gods" - Neil Gaimans Roman ist die Vorlage, Bryan Fuller ist der Umsetzer, Gillian Anderson spielt eine Göttin. Noch Fragen? Ach ja, eine dringende noch: Sollte man den Roman vor dem Gucken der Serie gelesen haben? Darauf haben Bryan Fuller und Co-Showrunner Michael Green auf der Comic Con eine Antwort gegeben. Die Kurzform: "Ja! Das Buch ist wunderbar!" Ich gehe dann mal das Buch aus dem Bücherregal fischen. US-Kabelsender Starz. Ein Termin ist noch nicht bekannt. Trailer.

"Big Little Lies" - Es gab Zeiten, da stand quasi bei jeder Serie, die ich geguckt habe, "created by David E. Kelley". Okay, vermutlich nicht bei jeder. Aber bei jeder dritten. Und wenn nun der Schöpfer solch wunderbarer Serien wie "Ally McBeal", "Picket Fences" oder "Chicago Hope" (und einiger anderer) eine neue Serie macht, dann freue ich mich natürlich darauf. Zumal die Besetzung mit Reese Witherspoon, Nicole Kidman und Alexander Skarsgård wirklich exzellent ist. US-Kabelsender HBO. Februar 2017. Trailer.

"Legion" - Seit der TV-Adaption des Films "Fargo" bin ich Noah-Hawley-Fan. Diese Superhelden-Serie gehört deswegen auf jeden Fall auch auf meine Liste. US-Kabelsender FX. Februar 2017. Trailer.

"Star Trek: Discovery" - Schon wieder Bryan Fuller, wenn auch mittlerweile nicht mehr als Showrunner, sondern nur als Creator. Und dann noch "Star Trek". Tolle Kombination. Mensch, was habe ich Captain Picard und seine Crew geliebt. Ja, alles, was danach als "Star Trek"-Serie herausgebracht wurde, hat mich nicht genauso begeistert. Aber ich habe mich auf jede einzelne gefreut (auch wenn ich manchmal enttäuscht wurde). US-Streamingplattform CBS All Access, weltweit auf Netflix. Mai 2017. Comic-Con-Trailer.

"Taboo" - Schauspieler Tom Hardy und Regisseur Ridley Scott haben zusammen ein britisches Historien-Drama gemacht, das düster, mystisch und brutal zu sein verspricht. US-Kabelsender FX. Januar 2017. Trailer.

"The Good Fight" - Spin-offs sind bisher meistens nicht mein Fall gewesen. Dennoch freue ich mich auf diese Serie, denn in diesem Ableger von "The Good Wife" steht einer meiner Lieblingscharaktere im Mittelpunkt: die Anwältin Diane Lockhart, gespielt von der wunderbaren Christine Baranski. Außerdem sind die Erfinder und Showrunner von "The Good Wife", Michelle und Robert King, (wieder) mit an Bord. Hach, das wird toll. Warum es richtig gut zu werden verspricht, ist hier ausführlicher beschrieben. US-Streamingplattform CBS All Access. Februar 2017. Trailer.

"4 Blocks" - Die Verantwortlichen bei TNT Serie haben bereits bewiesen, dass sie ein gutes Händchen für Eigenproduktionen haben - es gab für beide bisherigen Serien einen Grimme-Preis. Die dritte Eigenproduktion könnte ein großartiges Drama werden: Es geht um einen arabischen Familien-Clan in Berlin, der ins organisierte Verbrechen verstrickt ist. Beim deutschen Pay-Sender TNT Serie. Frühjahr 2017. Trailer.

Hier noch drei Fortsetzungen, auf die ich mich ebenfalls sehr freue:

Dritte Staffel "Fargo" - Ich war von der ersten Staffel begeistert, von der zweiten noch begeisterter. Vermutlich sind meine Erwartungen an Staffel 3 mittlerweile viel zu hoch. Aber ich erwarte Großartiges. Mindestens. US-Kabelsender FX. April 2017.

Fünfte Staffel "The Americans" - Bisher hat hier jede Staffel die vorherige übertrumpft. Die Frage ist: Kann das überhaupt noch besser werden? US-Kabelsender FX. März 2017.

Zweite Staffel "Master of None" - Entweder wird das ganz wunderbar - oder eine Riesenenttäuschung. Aber ich gehe von ersterem aus. Mal sehen, welcher Themen sich Aziz Ansari dieses Mal annimmt. Netflix. Frühjahr 2017.

(Natürlich freue ich mich auch auf die zweite Staffel "Jessica Jones", aber leider sieht es derzeit so aus, als würde sie erst 2018 zu sehen sein.)

Und drei neue Serien, auf die ich sehr gespannt bin:

"Dark" - Die erste deutsche Produktion für Netflix - das an sich ist schon spannend. Und es soll eine Mystery-Serie werden, könnte genau mein Ding sein. Ein Termin ist noch nicht bekannt.

"You are wanted" - Die erste deutsche Produktion für Amazon Video - das an sich ist schon spannend. Und dann auch noch von und mit Matthias Schweighöfer. März 2017. Trailer.

Die "Twin Peaks"-Fortsetzung - Ich muss bei den alten Folgen noch ein bisschen nachholen, aber bei David Lynch ist eh klar: Die Fortsetzung wird etwas Besonderes. US-Kabelsender Showtime. Erstes Halbjahr 2017. Hier ein Video-Clip, in dem der Cast über die Fortsetzung spricht.

