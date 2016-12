Rosin und "Weihnachtskonzert" fallen auf neue Tiefs

© kabel eins / Claudius Pflug

Das "Weihnachts-Spezial" hat dafür gesorgt, dass "Rosins Restaurants" am Dienstag bei kabel eins neue Tiefstwerte hinnehmen musste. Auch das "Weihnachtskonzert" von "Sing meinen Vox" tat sich bei Vox schwerer als bisher.

An die starken Quoten der Vergangenheit konnte Frank Rosin schon in den zurückliegenden Wochen nicht anknüpfen, doch mit seinem Weihnachts-Spezial, in dem er am Dienstag zusammen mit seinem Team auf bisherige Einsätze zurückblickte und gleichzeitig ein Drei-Gänge-Menü zum Nachkochen präsentierte, traf der Sternekoch überhaupt nicht den Nerv des Publikums. Mit gerade mal 700.000 Zuschauern musste "Rosins Restaurants" bei kabel eins jedenfalls ein neues Tief hinnehmen.

Das reichte schon beim Gesamtpublikum für nur 2,2 Prozent Marktanteil - doch auch in der Zielgruppe sah es angesichts von 3,2 Prozent kaum besser aus. In beiden Fällen bewegte sich die Sendung somit deutlich unterhalb des Senderschnitts. Im weiteren Verlauf des Abends gab es dann auch für das "K1 Magazin Spezial" und "Abenteuer Leben" nicht mehr viel zu holen: Beide Sendungen enttäuschten mit Marktanteilen von 3,4 und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Hinzu kommt, dass auch der Vorabend weiterhin alles andere als berauschend läuft: Dort blieb zunächst "Abenteuer Leben täglich" mit 4,4 Prozent Marktanteil blass, ehe "Mein Lokal, Dein Lokal" auf 3,5 Prozent absackte. "Achtung Notaufnahme" markierte später mit gerade mal 410.000 Zuschauern sowie 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den Tiefpunkt. Aber auch "Achtung Kontrolle" erwies sich anschließend nicht als Hit und lag mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent auf Augenhöhe mit einer "K11"-Wiederholung bei Sat.1 Gold.

Für Vox verlief der Dienstag allerdings ebenfalls nicht vollends nach Plan: Dort erreichte "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" nämlich rund eine halbe Million Zuschauer weniger als in den beiden Jahren zuvor. 1,37 Millionen schalteten um 20:15 Uhr ein und sorgten für solide 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - zuletzt hatten die Weihnachtsspecials dem Sender stets mehr als neun Prozent beschert. Das Special "Xavier Naidoo - Meine Tauschkonzerte" kam danach dann noch auf 600.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 7,1 Prozent.