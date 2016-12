Kleinere punkten mit "Tatortreiniger", Anime, Darts

© NDR/Thorsten Jander

Die drei neuen Folgen des "Tatortreinigers" bescherten dem NDR Fernsehen erneut sehr gute Quoten. Unterdessen freut man sich bei Sport1 über Handball und Darts, für ProSieben Maxx heißt das Erfolgsrezept weiterhin Anime.

Drei neue Folgen des "Tatortreinigers" zeigte das NDR Fernsehen in diesem Winter - und konnte damit an die Erfolge der letzten Staffel anknüpfen. Bereits in der vergangenen Woche sahen 820.000 Zuschauer die erste neue Folge, eine alte Folge hielt dann zudem 750.000 Zuschauer vor dem Bildschirm. In dieser Woche wurden dann noch ein paar Zuschauer mehr gezählt: Ab 22 Uhr waren 910.000 Zuschauer dabei, was 3,1 Prozent Marktanteil entsprach. Ab 22:30 Uhr waren bei einer weiterne Episode dann noch 830.000 Zuschauer dabei, der Marktanteil stieg noch auf 3,4 Prozent an.

Zum Vergleich: Die sechs neuen Episoden um den Jahreswechsel 2015/16 herum hatten damals zwischen 700.000 und 960.000 Zsucaheur gezählt - lagen im Schnitt also auf einem ähnlichen Niveau. Freuen darf man sich beim NDR nach wie vor darüber, dass der "Tatortreiniger" Jung und Alt gleichermaßen anspricht: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile am Mittwochabend mit 3,0 und 3,3 Prozent auf dem gleichen Niveau - und damit insbesondere bei den Jüngeren weit über den Sendernormalwerten.

Eine Jubelmeldung kommt auch von Sport1, wo man sich über die höchste Handball-Reichweite für ein Mittwochsspiel in dieser Saison freut. 390.000 Zuschauer waren es im Schnitt, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 1,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,2 Prozent Marktanteil erzielt. In der Spitze waren sogar 530.000 Zuschauer beim Spiel zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen dabei. Da schmerzt es allerdings womöglich noch etwas stärker, dass man die Rechte ab der kommenden Saison an Sky und die ARD verloren hat. Noch besser als mit Handball fuhr Sport1 unterdessen im Anschluss wieder mit der Darts-WM, die in der Primetime 430.000 Zuschauer verfolgten. Das entsprach Marktanteilen von 1,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei ProSieben Maxx kann man sich unterdessen weiterhin auf das Anime-Programm verlassen, das immer größere Flächen im Programm einnimmt. Schon tagsüber wurden in der Spitze bis zu 2,5 Prozent Marktanteil erreicht ("Naruto Shippuden" um 17:30 Uhr), in der Primetime liefen dann zwei "One-Piece"-Filme. Beide hatten insgesamt 190.000 Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag ab 20:15 Uhr bereits bei 1,5 Prozent, ab 21:55 Uhr wurden 2,1 Prozent Marktanteil erreicht. Und nach Mitternacht ging's weiter nach oben: "High School DxD" kletterte auf 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "The Testament of Sister New Devil" auf 2,9 Prozent.