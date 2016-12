Football findet auch an Heiligabend seine Fans

© ProSieben Maxx

So gar nicht still war der Heiligabend bei ProSieben Maxx: Dort liefen Football-Übertragungen - und die fanden auch an Weihnachten ihr Publikum. In der Spitze sahen über 300.000 Zuschauer zu.

Die Football-Übertragungen bescheren ProSieben Maxx regelmäßig sehr gute Quoten - da machte auch der Heiligabend keine Ausnahme. Während am Nachmittag die "Drone Racing League" wieder nur sehr überschaubare 0,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte, ließ "#ranNFLsüchtig" ab 18:30 Uhr den Marktanteil bei den 14- bi 49-Jährigen sprunghaft bereits auf 1,8 Prozent steigen. 130.000 Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt bereits zu.

Danach wurde dann das Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Green Bay Packers gezeigt. Die vier Quarter erreichten jeweils zwischen 250.000 und 310.000 Zuschauer, in der Spitze stieg der Marktanteil in der Zielgruppe auf hervorragende 3,6 Prozent. Am späteren Abend zeigte ProSieben Maxx dann eine Konferenz zweier Spiele, tat sich damit dann allerdings etwas schwerer. Der Marktanteil ab 22:40 Uhr lag noch bei 1,8 Prozent, eine Stunde später wurden nur noch 1,5 Prozent erreicht - was aber noch immer klar über dem Senderschnitt lag.