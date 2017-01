Tattoo-Retter helfen Sixx, Animes punkten bei Maxx

© sixx

Während sich Sixx über gute Quoten seiner Tattoo-Shows freuen kann, wusste ProSieben Maxx am Mittwochabend mit seiner Anime-Schiene am späten Abend zu überzeugen. Mit Basketball war zuvor dagegen nicht allzu viel zu holen.

Die Primetime von Sixx stand am Mittwoch ganz im Zeichen von missglückten Tattoos - und das stieß beim Publikum offensichtlich auf viel Gegenliebe. Die Quoten des Frauensenders zogen nämlich Stück vor Stück an: So verzeichnete die US-Reihe "Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover-up-Profis" zum Start in den Abend 180.000 Zuschauer sowie 1,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und steigerte sich mit einer weiteren Folge danach schon auf 1,5 Prozent. Als um 22:10 Uhr schließlich "Cover up - Wir retten dein Tattoo" in eine neue Staffel startete, waren zunächst sogar 250.000 Zuschauer dabei.

Eine halbe Stunde später erreichte der Tattoo-Abend bei Sixx schließlich mit 260.000 Zuschauern seinen Höhepunkt. Der Marktanteil belief sich zu diesem Zeitpunkt in der Zielgruppe auf sehr gute 2,7 Prozent und lag damit bei rund dem Doppelten des Senderschnitts. Das neue Format "Crazy Clips mit Melissa & Jochen" konnte daran am späten Abend hingegen nicht ganz anknüpfen, schlug sich später aber mit 130.000 Zuschauern sowie 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zumindest ordentlich.

Auch ProSieben Maxx wusste erst im Laufe des Abends zu überzeugen, denn nachdem mit dem Basketball-Eurocup zunächst zeitweise gerade mal 40.000 Zuschauer erreicht wurden, steigerte sich die Animeserie "High School DxD" um 23:00 Uhr bereits auf sehr gute 1,9 Prozent Marktanteil. "The Testament of Sister New Devil" und "Tokyo Ghoul" wollten anschließend jeweils 170.000 Zuschauer sehen, die den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zunächst auf 2,8 und dann sogar auf 3,4 Prozent trieben. Schon nachmittags konnte sich ProSieben Maxx auf "One Piece" mit bis zu 3,4 Prozent Marktanteil verlassen.

Von solchen Quoten blieb RTL Nitro am Mittwoch dagegen meist deutlich entfernt. Für den Männersender erwies sich vor allem die US-Serie "Burn Notice" am späten Abend mit Marktanteilen von gerade mal 0,4 und 0,2 Prozent in der Zielgruppe als wenig erfolgreich. Der Größte unter den Kleinen war indes einmal mehr ZDFneo, das unterm Strich auf einen starken Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum kam. Um 21:45 Uhr fanden zahlreiche Krimi-Fans den Weg zum Spartensender: 1,37 Millionen Zuschauer sahen "Wilsberg" und trieben den Marktanteil auf satte 5,1 Prozent.