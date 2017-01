"Magda" hat's gemacht: Starker Sitcom-Start bei RTL

© RTL / Christiane Pausch

Die neue RTL-Sitcom "Magda macht das schon!" hat einen erfolgreichen Einstand gefeiert und sich im Laufe des Abends sogar noch steigern können. Zuvor meldete sich bereits "Der Lehrer" mit tollen Quoten und dem Tagessieg zurück.

Mit "Magda macht das schon!" fiel am Donnerstag der Startschuss der von RTL angekündigten Sitcom-Offensive - und der Blick auf die Quoten ist aus Sicht des Senders ziemlich erfreulich: Mit 1,73 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern verzeichnete die erste Folge einen sehr guten Marktanteil von 15,8 Prozent in der Zielgruppe. Der direkt hinterhergeschobenen zweiten Folge gelang es sogar noch sich zu steigern: Diese kam auf 1,75 Millionen junge Zuschauer, die dem Sender starke 17,1 Prozent Marktanteil bescherten.

Insgesamt waren zunächst drei Millionen Zuschauer dabei, später wurden sogar 3,13 Millionen gezählt. Das Kalkül, die neue Sitcom durch die inzwischen erfolgreich etablierte Serie "Der Lehrer" anzuschieben, ging damit voll und ganz auf. Denn auch auf die Dramedy mit Hendrik Duryn in der Hauptrolle konnte sich RTL im Vorfeld voll und ganz verlassen: 3,11 Millionen Zuschauer sahen den Staffel-Auftakt und in der Zielgruppe gab's mit 1,91 Millionen 14- bis 49-Jährigen sogar den Tagessieg. Der Marktanteil lag bei starken 18,0 Prozent und fiel damit so hoch aus wie noch nie bei einem Staffel-Start des "Lehrers".

Die Konkurrenz stellte RTL am Donnerstag angesichts dessen klar in den Schatten. ProSieben kann mit den Quoten seiner Rankingshow "Big Countdown" dennoch zufrieden sein - diese brachte es nämlich über mehr als drei Stunden hinweg im Schnitt auf 1,59 Millionen Zuschauer sowie gute 12,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sat.1 erreichte derweil mit zwei Wiederholungen von "Criminal Minds" jeweils rund zwei Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 9,8 und 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Blindspot" musste sich später mir nur 8,4 Prozent begnügen.

Für RTL verlief der Abend auch im Anschluss an seine beiden Serien rund: Das Bühnenprogramm der Ehrlich Brothers hielt ab 22:08 Uhr noch 2,07 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte grundsolide 13,0 Prozent Marktanteil. Weil die Scripted Realitys in der Daytime etwas schwächelten, sprang dennoch unterm Strich nur ein Tagesmarktanteil von 12,9 Prozent in der Zielgruppe heraus. Die Tagesmarktführerschaft war RTL damit jedoch nicht zu nehmen.