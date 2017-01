"Der Lehrer" siegt, "Magda" auch in Woche 2 stark

© RTL / Christiane Pausch

In der zweiten Woche verlor die neue RTL-Sitcom "Magda macht das schon" zwar ein paar Zuschauer, blieb aber für den Sender trotzdem ein voller Erfolg. "Der Lehrer" holte zuvor schon den Tagessieg bei den Jüngeren. Insgesamt dominierte der "Bergdoktor"

RTL hat mit "Magda macht das schon" offenbar den Nerv seines Publikums getroffen: Zwar ging die Reichweite in der zweiten Woche ein Stückchen zurück, die Quoten konnten sich trotzdem wieder sehen lassen: 2,61 Millionen Zuschauer sahen ab 21:15 Uhr zu. Das waren zwar gut 400.000 weniger als in der vergangenen Woche - erneut zeigte sich die Stärke des Formats aber darin, dass es im Lauf der Zeit Zuschauer einsammeln konnte. Die zweite Folge direkt im Anschluss steigerte sich dann nämlich 2,94 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag zunächst bei 15,2 und dann bei 16,4 Prozent. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche waren bis zu 17,1 Prozent gemessen worden.

"Magda macht das schon" konnte sich dabei wieder auf einen starken Vorlauf verlassen. "Der Lehrer" holte nämlich praktisch genauso viele Zuschauer wie in der Vorwoche: 3,1 Millionen sahen zu, 1,91 Millionen darunter waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Beim Gesamtpublikum blieb der Marktanteil mit 9,5 Prozent damit zwar erneut einstellig, in der klassischen Zielgruppe holte "Der Lehrer" aber erneut hervorragende 18,2 Prozent Marktanteil und bescherte RTL obendrein den Tagessieg beim jungen Publikum. Erst Mario Barth ließ nach 22:15 Uhr dann die Quoten noch deutlich sinken: Mehr als 11,3 Prozent Marktanteil waren mit einer Wiederholung seines Auftritts im Olympiastadion nicht zu holen.

Beim jungen Publikum lag RTL aber in den Quotencharts wie erwähnt an der Spitze, beim Gesamtpublikum hingegen war es einmal mehr der "Bergdoktor", der die gesamte Konkurrenz überragte. 6,3 Millionen Zuschauer wurden hier gezählt, 200.000 mehr als in der vergangenen Woche. Der gesamte Zuwachs geht übrigens aufs Konto der 14- bis 49-Jährigen. Hier zog der Marktanteil von 7,1 auf 9,2 Prozent an. Insgesamt wurden 19,3 Prozent Marktanteil erreicht. Die "Mordkommission Istanbul" blieb im Ersten dagegen chancenlos, lief mit 4,65 Millionen Zuschauern und 14,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum aber immerhin auch nicht schlecht.