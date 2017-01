"Lehrer" und "Magda" dschungeln sich zu Bestwerten

© RTL / Christiane Pausch

Während der Dschungel erneut mehr als sechs Millionen Zuschauer unterhielt, kann sich RTL auch über starke Quoten seiner Serien freuen. "Der Lehrer" und "Magda macht das schon" waren stark wie nie - und auch "Modern Family" räumte ab.

RTL kann auf einen überaus erfolgreichen Donnerstagabend zurückblicken, denn das Dschungel-Umfeld gab den Quoten der eigenproduzierten Serien des Senders in dieser Woche noch einmal einen kräftigen Schub. Im Vorfeld von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", das am Donnerstag mit 6,14 Millionen Zuschauern und einem herausragenden Marktanteil von 42,9 Prozent erneut den späten Abend dominierte, verzeichnete die neue Sitcom "Magda macht das schon!" neue Rekorde.

So wurden bei der ersten Folge um 21:15 Uhr bereits 3,20 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 17,9 Prozent erzielt, ehe eine weitere Folge direkt im Anschluss sogar von 4,05 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für starke 14,0 Prozent. In der Zielgruppe waren mit 2,17 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sogar satte 22,2 Prozent drin. Vieles deutet darauf hin, dass einige Dschungel-Fans schon etwas früher den Weg zu RTL fanden und die Quoten der Comedyserie auf diese Weise beflügelten.

Zuschauer-Trend: Magda macht das schon



Allerdings hatte auch schon "Der Lehrer" zu Beginn des Abends die bisherigen Bestwerte in den Schatten gestellt. Erstmals lag der Marktanteil der Serie bei mehr als 20 Prozent - und zwar deutlich. 2,21 Millionen junge Zuschauer entsprachen starken 21,2 Prozent und machten RTL somit schon um 20:15 Uhr zum eindeutigen Marktführer. Insgesamt hatten 3,45 Millionen Zuschauer eingeschaltet und damit über 300.000 mehr als in den zurückliegenden beiden Wochen.

Im Dschungel-Schlepptau erwischte am späten Abend dann auch noch "Modern Family" einen äußerst gelungenen Neustart. Bislang hierzulande in der Nische versunken, reichte es für die US-Sitcom im Anschluss an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für beachtliche 29,6 Prozent Marktanteil. 2,47 Millionen Zuschauer blieben insgesamt dran, ehe das "Nachtjournal" schließlich noch auf 1,67 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 24,0 Prozent kam. Auch zu diesem Zeitpunkt lag RTL somit noch weit vor der Konkurrenz.