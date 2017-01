"Criminal Minds" startet erfolgreich in die neue Staffel

© ABC Studios

Die zwölfte Staffel von "Criminal Minds" begann in Sat.1 mit guten Quoten und auch mit Wiederholungen hielt sich der Sender danach noch wacker gegen den Dschungel. ProSieben hatte mit seinen Filmen dagegen zu keinem Zeitpunkt eine Chance.

Nachdem Sat.1 am Mittwochabend nichts reißen konnte, lief es für den Sender am Donnerstagabend vor allem dank "Criminal Minds" richtig gut. Der Auftakt der zwölften Staffel bescherte der Serie den höchsten Marktanteil seit September: Starke 13,0 Prozent wurden um 20:15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt - damit war Sat.1 der mit Abstand größte RTL-Verfolger. Insgesamt brachte es die US-Krimiserie mit einer neuen Folge zur besten Sendezeit auf 2,73 Millionen Zuschauer.

Aber auch im weiteren Verlauf des Abends war auf "Criminal Minds" Verlass: Eine Doppelfolge hielt sich anschließend mit 2,34 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,8 Prozent in der Zielgruppe außerordentlich wacker - erst recht, wenn man das starke Gegenprogramm durch das Dschungelcamp betrachtet. Die nach 23 Uhr ausgestrahlte Folge der Serie tat sich zwar etwas schwerer, bewegte sich angesichts eines Marktanteils von 8,9 Prozent aber immer noch auf solidem Quoten-Niveau.

Für ProSieben gab es am Donnerstag dagegen überhaupt nichts zu holen - und das, obwohl der Sender mit "Numbers Station" sogar auf eine Film-Premiere setzte. Belohnt wurde man dafür jedoch nicht: Lediglich 1,28 Millionen Zuschauer schalteten ein. In der Zielgruppe lag der Streifen mit einem Marktanteil von 6,0 Prozent sogar weit hinter dem ZDF-"Bergdoktor", der es auf überzeugende 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen brachte und ganz nebenbei mit 6,33 Millionen Zuschauern sogar den Gesamt-Sieg einfuhr.

Besser wurde es für ProSieben unterdessen im weiteren Verlauf des Abends nicht mehr: "The Factory" brachte es gegen den Dschungel sogar auf nur noch 4,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Das Film-Duell mit Vox verlor der Sender somit gleich doppelt: Dort punktete "Hangover 2" zunächst mit einem überzeugenden Marktanteil von 9,0 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Stichtag - Schluss mit gemütlich" immerhin noch 6,1 Prozent schaffte. kabel eins enttäuschte dagegen zunächst mit nur 3,3 Prozent Marktanteil für den Spielfilm "Verlockende Falle", steigerte sich mit "Ocean's Twelve" am späten Abend aber zumindest noch auf solide 5,1 Prozent.