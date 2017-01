ProSieben, RTL II und RTL Nitro stark mit Fiction

© ProSieben

Während der bei RTL und Sat.1 neu ausgerufene Show-Sonntag schwächelt, präsentiert sich ProSieben stark wie eh und je. Sogar RTL II punktete mit einem 14 Jahre alten Film. Und am späten Abend drehten bei RTL Nitro US-Serien so richtig auf.

Die Probleme von RTL und insbesondere Sat.1 am Sonntag werden immer größer. Beide Sender können derzeit mit ihren Shows überhaupt nicht punkten und haben die Bedürfnisse der Zuschauer vielleicht auch einfach falsch eingeschätzt. Denn so sehr die beiden Sender derzeit Probleme haben - für viele andere läuft es richtig gut. ProSieben etwa erzielt Woche für Woche starke Quoten am Sonntagabend, so auch dieses Mal.

Mit "Pompeii" erreichte ProSieben 3,48 Millionen Zuschauer und lag schon damit meilenweit vor der privaten Konkurrenz. 1,93 Millionen waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier erreichte ProSieben sogar mehr Menschen als RTL und Sat.1 zusammen. Mit den erzielten 14,9 Prozent Marktanteil wird man beim Sender sehr zufrieden sein, musste man sich damit ab 20:15 Uhr doch nur dem "Tatort" und dem Dschungelcamp geschlagen geben.

Doch auch andere Sender punkteten mit Fiction: RTL II etwa wiederholte den 2003 entstandenen Film "Hitler - Aufstieg des Bösen" und erreichte damit 1,16 Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum reichte es damit zu guten 7,5 Prozent. Vor zwei Jahren lief es für den Film mit 6,5 Prozent noch deutlich schlechter, damals zeigte RTL II den Streifen sogar nur am Freitag. Auch mit dem ab 23:30 Uhr gezeigten Film "Public Enemies" erreichte RTL II noch 7,4 Prozent Marktanteil.

Und auch bei RTL Nitro kann man sich freuen: Mit Wiederholungen von US-Serien fährt man derzeit immer besser. Schon "CSI: Miami" lag ab 20:15 Uhr bei 530.000 Zuschauern und 2,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. "CSI: New York" und "CSI: Den Tätern auf der Spur" steigerten sich im Anschluss auf 2,4 und 3,2 Prozent. "Law & Order: Los Angeles" hielt sich gegen den Dschungel weiter bei starken 3,3 Prozent. Als RTL Nitro dann noch einmal "CSI: Miami" und "CSI: New York" wiederholte, stiegen die Marktanteile sogar auf 5,6 und 6,6 Prozent. Weit nach Mitternacht unterhielt der kleine Sender noch immer im Schnitt 360.000 Zuschauer.