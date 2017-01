"Stern TV": Neuer Allzeit-Rekord nach dem Dschungel

© RTL/Stefan Gregorowius

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" erzielte auch am Mittwoch wieder über 40 Prozent Marktanteil - und "Stern TV" blieb im Anschluss gar nicht allzu weit darunter. Damit holte das Magazin den höchsten Marktanteil seiner 27-jährigen Geschichte

Auch wenn mit Honey eine Reizfigur bereits am Dienstag das Camp verlassen musste, war das Interesse an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" auch am Mittwochabend ungebrochen. 6,49 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, damit blieb die Sendung auf dem bekannten Niveau der vergangenen Tage. 27,4 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, in der werberelevanten Zielgruppe wurde die 40-Prozent-Marke erneut mühelos übersprungen: 41,9 Prozent wurden diesmal gemessen.

Groß dürfte die Freude aber vor allem auch bei i&u sein: Das nachfolgende "Stern TV" setzte auf die herausragenden Quoten der vergangenen Woche noch einen drauf und erzielte mit 36,9 Prozent den höchsten Marktanteil in seiner inzwischen fast 27-jährigen Geschichte. 3,95 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Es zahlt sich aus, dass sich "Stern TV" in diesem Jahr anders als in der Vergangenheit ganz aufs Dschungelcamp einließ - und nicht Joey Kelly eine Challenge meistern ließ und andere Dschungel-fremde Themen zum Mittelpunkt der Sendung machte. Zum Vergleich: Obwohl "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" am gleichen Tag des vergangenen Jahres sogar einen stärkeren Vorlauf mit über sieben Millionen Zuschauern und 43,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe geboten hatte, erreichte "Stern TV" damals nur 25 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und insgesamt 3,17 Millionen Zuschauer.

Während es am späten Abend also neue Bestwerte zu feiern gab, musste "Deutschland sucht den Superstar" zum Start in den Abend ein Staffel-Tief hinnehmen. Angesichts von 20,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe muss man sich um das Format allerdings trotzdem noch keine Sorgen machen. 4,19 Millionen Zuschauer verfolgten die Castingshow diesmal insgesamt im Schnitt.