"Der Staatsanwalt" knackt die 6-Millionen-Marke

© ZDF/Andrea Enderlein

Woche für Woche bescheren die Krimiserien dem ZDF starke Quoten. An diesem Freitag legte "Der Staatsanwalt" noch einmal zu, was auch der "SOKO Leipzig" kräftig half. Die "heute-show" konnte am späteren Abend ihr Rekordniveau halten.

In den vergangenen Wochen kratzte "Der Staatsanwalt" im ZDF bereits immer mal wieder an der Marke von sechs Millionen Zuschauern, nun wurde sie zum ersten Mal in der aktuellen Staffel auch tatsächlich übersprungen. 6,11 Millionen Zuschauer schalteten die Krimiserie zur besten Sendezeit im Schnitt ein. Das ZDF sicherte sich damit vollkommen ungefährdet den Tagessieg und kann sich ganz nebenbei über äußerst starke 19,2 Prozent freuen, womit sich die Mainzer ebenfalls auf einem Rekordniveau für die Serie bewegten.

Im Anschluss profitierte dann auch die "SOKO Leipzig" immens von der Stärke des "Staatsanwalts". Fast eine Million mehr als noch vor einer Woche schalteten ein: 5,60 Millionen Zuschauer sahen die aktuelle Folge der Krimiserie, nur eine Doppelfolge zu Jahresbeginn hatte noch ein paar Zuschauer mehr. Das ZDF erzielte diesmal starke 18,1 Prozent und konnte auch die jungen Zuschauer ansprechen. 1,08 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen "SOKO Leipzig" an diesem Freitag. Das ZDF erzielte in dieser Altersgruppe damit gute 10,8 Prozent. "Der Staatsanwalt" lief zuvor zwar etwas schwächer, mit 950.000 Zuschauern und 9,4 Prozent darf man in Mainz aber dennoch zufrieden sein.

Zuschauer-Trend: Der Staatsanwalt



Für das ZDF lief es damit deutlich besser als etwa für Das Erste. "Freundinnen – Alle für eine" enttäuschte dort mit nur 3,08 Millionen Zuschauer und verpasste damit die Zweistelligkeit. Mehr als 9,7 Prozent waren mit dem Fernsehfilm nicht drin. Mit dem Ergebnis in der jüngeren Zielgruppe kann man dabei sogar einigermaßen zufrieden sein. Mit 730.000 Zuschauern und 7,2 Prozent lief es zumindest etwas besser, als es Das Erste sonst gewohnt ist.

Am fortgeschrittenen Abend konnte die "heute-show" das Rekordniveau der vergangenen Wochen unterdessen halten und unterhielt erneut über vier Millionen Zuschauer. 4,26 Millionen schalteten diesmal ein, womit Oliver Welke und Co. tolle 16,7 Prozent erreichten. In der jungen Zielgruppe ließen sich 1,19 Millionen Zuschauer von der Satireshow unterhalten, womit das ZDF einen Marktanteil von 14,3 Prozent auf der Uhr stand. Für das Kulturmagazin "aspekte" konnten sich im Anschluss aber nur 1,36 Millionen Zuschauer erwärmen.

Zuschauer-Trend: heute-show (aktuelle Staffel)



Tagsüber punktete das ZDF derweil bereits mit Wintersport. Insbesondere die Biathlon-WM konnte dabei mit 4,60 Millionen Zuschauern überzeugen und bescherte den Mainzern am Nachmittag stolze 29,5 Prozent. Dabei überzeugte die Biathlon-WM auch in der jüngeren Zielgruppe, wo das ZDF mit der Übertragung 600.000 Zuschauer ansprach und 14,2 Prozent erreichte. Die Zusammenfassung vom Langlauf der Nordischen Kombination wollten zuvor im Schnitt 2,33 Millionen Zuschauer sehen, beim Slalom der Ski-WM saßen mittags anderthalb Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.