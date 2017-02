"Schlag den Star" meldet sich durchwachsen zurück

© ProSieben

Ein spätes Ende treibt den Marktanteil bei "Schlag den Star" in der Regel in die Höhe. Dass diesmal bereits gegen halb eins Schluss war, bekam ProSieben nun bei den Quoten zu spüren. "DSDS" verlor dagegen erneut, während Kai Pflaume Showkönig war.

Bereits gegen halb eins stand diesmal der Sieger bei "Schlag den Star" fest. Freuen durfte sich bei seiner zweiten Teilnahme diesmal Stefan Kretzschmar, der mit einem Bottle Flip das Preisgeld von 100.000 Euro kassierte. Dass die Show diesmal verhältnismäßig früh endete, tat "Schlag den Star" aus Quotensicht nur bedingt gut. Der Marktanteil fiel dadurch bei der ersten Show des Jahres mit 11,7 Prozent in der Zielgruppe nämlich vergleichsweise durchwachsen aus. Zwar bewegte sich "Schlag den Star" klar über dem niedrigen ProSieben-Schnitt, im Vergleich zur Dezember-Ausgabe verlor "Schlag den Star" aber rund viereinhalb Prozentpunkte.

Absolut betrachtet sahen diesmal 1,02 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe zu, womit sich "Schlag den Star" immerhin oberhalb zweier Ausgaben vom Herbst vergangenen Jahr bewegte, die ähnlich früh endeten. Insgesamt fieberten am Samstag im Schnitt 1,65 Millionen Zuschauer beim Duell zwischen Stefan Kretzschmar und Tim Bendzko mit und damit ähnlich viele wie bei der vergangenen Ausgabe im Dezember. ProSieben erzielte damit diesmal einen Marktanteil von 6,4 Prozent.

"Deutschland sucht den Superstar" kann mit 3,84 Millionen Zuschauern bei RTL zwar deutlich mehr Zuschauer vorweisen, zugleich waren es aber auch so wenige wie im bisherigen Staffelverlauf noch nicht. Die Kölner erreichten mit ihrer Castingshow insgesamt einen Marktanteil von guten 12,1 Prozent. In der Zielgruppe schalteten diesmal 2,02 Millionen Zuschauer ein. "Deutschland sucht den Superstar" lief damit fast genauso stark wie noch vor einer Woche und markierte einen Marktanteil von guten 19,6 Prozent. "Take Me Out" sahen anschließend insgesamt noch 2,09 Millionen Zuschauer, während in der Zielgruppe 1,20 Millionen Zuschauer dran blieben und die Datingshow es damit auf einen Marktanteil von 13,6 Prozent brachte.

Zuschauer-Trend: Deutschland sucht den Superstar



Im Showbereich hatte insgesamt aber ohnehin kein Privatsender die Nase vorn. Kai Pflaume unterhielt im Ersten mit "Klein gegen Groß" im Schnitt starke 5,04 Millionen Zuschauer. Die mehr als drei Stunden lange Show erreichte damit nicht nur einen tollen Marktanteil von 16,8 Prozent, sondern überzeugte auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier schalteten durchschnittlich 1,15 Millionen Zuschauer ein. "Das unglaubliche Duell" erzielte damit einen tollen Marktanteil von 11,7 Prozent. Am Vorabend lief es unterdessen bereits für den Fußball sehr ordentlich. Die "Sportschau" mit den Bundesliga-Highlights schalteten 6,20 Millionen Zuschauer ein (24,4 Prozent). In der Zielgruppe waren 1,44 Millionen dabei, womit Das Erste einen Marktanteil von 18,9 Prozent erzielte.