Wallraff punktet, aber "Big Bang Theory" wieder vorne

Eine neue Ausgabe von "Team Wallraff" hat RTL am Montag zwar gute Quoten beschert, doch für die Spitze reichte es nicht. Die übernahm auch in dieser Woche wieder ProSieben mit "The Big Bang Theory". Stark war auch das ZDF unterwegs.

"The Big Bang Theory" war am Montag einmal mehr die meistgesehene Sendung des Tages in der Zielgruppe. 2,13 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und ein Marktanteil von 18,7 Prozent machten die ProSieben-Sitcom in der Primetime zur Nummer eins vor dem "Team Wallraff", das mit einer neuen Folge bei RTL auf ebenfalls gute 15,5 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt wollten 2,72 Millionen Zuschauer eine frische Episode der US-Serie sehen, auf die sich ProSieben auch im weiteren Verlauf des Abends verlassen konnte.

Die Marktanteile der drei anschließenden Wiederholungen bewegten sich noch bei mehr als 14 Prozent. Erst als der Sender am späten Abend dazu überging, andere Sitcoms zu zeigen, gingen die Marktanteile zurück - doch sowohl "2 Broke Girls" als auch "New Girl" hielten sich im zweistelligen Bereich und waren damit erfolgreicher als so manche Ausgabe von "Circus HalliGalli". Die Tagesmarktführerschaft musste ProSieben letztlich aber RTL überlassen, das am Montag wegen einer erfolgreicheren Daytime mit einem Marktanteil von 12,9 Prozent in der Zielgruppe fast zwei Prozentpunkte vor der Konkurrenz aus Unterföhring lag.

Die Kölner punkteten mit dem "Team Wallraff" insgesamt übrigens bei 3,51 Millionen Zuschauer und hielten anschließend mit "Extra" noch 2,38 Millionen vor dem Fernseher. In der Zielgruppe stieg der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf überzeugende 16,3 Prozent an. Zum Start in den Abend hatte sich "Wer wird Millionär?" mit 13,1 Prozent bereits wacker geschlagen. 5,05 Millionen Zuschauer sahen das Quiz mit Günther Jauch, das den Tagessieg beim Gesamtpublikum jedoch der ZDF-Krimireihe "Nachtschicht" überlassen musste. Diese verzeichnete sogar 5,75 Millionen Zuschauer.

Ganz nebenbei punktete der Mainzer Sender auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo sich der Krimi mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent weit über den ZDF-Normalwerten bewegte. Damit lag "Nachtschicht" etwa vor der Sat.1-Serie "Lethal Weapon", die sich in der dritten Woche mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent in der Zielgruppe nur noch knapp im zweistelligen Bereich hielt. "Navy CIS: L.A." und "Hawaii Five-0" schafften das nicht und verharrten im Anschluss bei jeweils weniger als zehn Prozent.