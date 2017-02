"All Inclusive" zum Auftakt hinter den Vox-"Helden"

© RTL II

Die neue Kuppelshow "All Inclusive" hat bei RTL II einen soliden, aber letztlich unspektakulären Auftakt hingelegt und musste sich zum Start den "Ewigen Helden" von Vox geschlagen geben. Die konnten das Rekord-Niveau der Vorwoche aber nicht halten.

Die neue RTL-II-Kuppelshow "All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe" hat am Dienstag einen soliden Start hingelegt. 970.000 Zuschauer verfolgten die erste Ausgabe und damit deutlich weniger Menschen als der Sender zuletzt auf diesem Sendeplatz mit "Zuhause im Glück" erreichte. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe mit 6,1 Prozent allerdings auf einem ordentlichen Niveau. Das reichte allerdings nicht, um sich gegen die Vox-Doku "Ewige Helden" durchzusetzen, die jedoch nach erfolgreichem Staffel-Auftakt Federn lassen musste.

1,37 Millionen Zuschauer waren bei der zweiten Folge dabei - gegenüber der Vorwoche kamen somit über eine Viertelmillion Zuschauer abhanden. Gleichzeitig ging auch der Marktanteil in der Zielgruppe von überzeugenden 9,0 auf nunmehr 7,4 Prozent zurück. Damit bewegte sich "Ewige Helden" allerdings immer noch über den Werten der ersten Staffel. "Goodbye Deutschland" tat sich unterdessen im weiteren Verlauf des Abends noch etwas schwerer und erzielte einen Marktanteil von 6,1 Prozent. Besonders stark war Vox hingegen am Nachmittag, wo "Shopping Queen", "4 Hochzeiten und eine Traumreise", "Zwischen Tüll und Tränen" und "Hautnah: Die Tierklinik" jeweils zweistellige Marktanteile schafften und damit teils weit vor ProSieben landeten - für die Tier-Doku war das sogar ein neuer Bestwert.

Weiterhin ernüchternd fallen indes die kabel-eins-Quoten am Dienstagabend aus: "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" musste mit lediglich 4,0 Prozent Marktanteil in dieser Woche sogar einen neuen Tiefstwert hinnehmen. Insgesamt interessierten sich 1,16 Millionen Zuschauer für die Dokusoap, ehe auch für das "K1 Magazin" nicht mehr viel zu holen war. 750.000 Zuschauer blieben im Anschluss an das Format dran und sorgten auf diese Weise für nur 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Wiederholung von "Abenteuer Leben" enttäuschte zu später Stunde schließlich mit nur 3,6 Prozent.

Stärker als so manch vermeintlich größere Sender war dagegen auch diesmal wieder ZDFneo unterwegs. Dort lockte der Krimi "Stralsund - Mörderische Verfolgung" um 20:15 Uhr im Schnitt 1,50 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und war ganz nebenbei auch bei den Jüngeren mit einem Marktanteil von 2,9 Prozent durchaus gefragt. "Letzte Spur Berlin" hielt danach noch 1,09 Millionen Zuschauer bei der Stange.