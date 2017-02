"Katharina Luther" lässt die Champions alt aussehen

© MDR/EIKON Süd/Junghans

Mit mehr als sieben Millionen Zuschauern erwies sich das ARD-Drama über Katharina Luther am Mittwochabend als voller Erfolg. Hilfreich war wohl auch die Champions League, die ohne deutsche Beteiligung nur wenige Fans verzeichnete.

Weil Martin Luther vor 500 Jahren seine berühmten Thesen gegen den Ablass veröffentlichte, steht das Jahr 2017 im Zeichen des Reformationsjubiläums. Grund genug für die ARD, in einem Historiendrama auch einmal die Rolle von Luthers Frau zu beleuchten. Damit traf der Sender ganz offensichtlich den Nerv des Publikums: 7,28 Millionen Zuschauer entschieden sich am Mittwochabend für den Film "Katharina Luther" mit Karoline Schuch in der Hauptrolle. Das entsprach nicht nur einem hervorragenden Marktanteil von 22,5 Prozent, sondern reichte auch für den gänzlich ungefährdeten Tagessieg. Ganz nebenbei war es der erfolgreichste Mittwochsfilm im Ersten seit vielen Jahren.

Starke Quoten gab es auch für die anschließende Dokumentation "Luther und die Frauen", die noch 5,19 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt und auf 19,1 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt noch bei 8,1 Prozent, nachdem "Katharina Luther" zuvor auch hier mit 11,5 Prozent zu überzeugen wusste. Geschlagen geben musste sich das Drama hier lediglich dem "Bachelor" bei RTL. Das Erste profitierte wohl auch davon, dass in der Champions League am Mittwoch keine deutsche Mannschaft spielte, sodass das ZDF weit unter den gewohnten Fußball-Quoten zurückblieb.

Gerade mal 2,66 Millionen Zuschauer zählte die Live-Übertragung des Spiels zwischen dem FC Sevilla und Leicester City, sodass der Marktanteil bei ernüchternden 8,8 Prozent lag. Zum Vergleich: Als die Bayern vor einer Woche spielten, hatten noch mehr als acht Millionen Fans eingeschaltet. Die Zusammenfassungen weiterer Spiele brachten es anschließend aber zumindest zeitweise auf zweistellige Marktanteile. Sowohl "ZDFzoom" als auch "Markus Lanz" fielen später am Abend jedoch wieder unter diese Marke, sodass der Mainzer Sender dem Ersten letztlich auch die Tagesmarktführerschaft überlassen musste.

Auf einen erfolgreichen Abend blickt man auf dem Lerchenberg aber trotzdem - zumindest, wenn es um ZDFneo geht. Der kleine Sender verzeichnete um 20:15 Uhr mit seiner Krimireihe "Das Duo" im Schnitt 1,73 Millionen Zuschauer und damit als ProSieben, kabel eins oder RTL II. Mit "Wilsberg" hielt ZDFneo danach noch immer 1,37 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.