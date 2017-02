Rekorde für "Bares für Rares" und "Gefragt - Gejagt"

© ZDF / Willi Weber

Das ZDF erreichte schon um 15 Uhr mit "Bares für Rares" deutlich mehr Zuschauer als alle Sender außer dem Ersten in der Primetime. Lichter & Co. markierten einen neuen Rekord. Auf Rekordjagd ist am Vorabend zudem weiterhin auch "Gefragt - Gejagt" im Ersten.

"Bares für Rares" bleibt ein absoluter Glücksfall für das ZDF: Die Trödelshow des ZDF kletterte am Mittwoch schon bis auf Platz 7 der meistgesehenen Sendungen des Tages. 3,19 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet - das 15-Uhr-Format hatte damit mehr Zuschauer als fast alle Primetime-Sendungen aller Sender mit Ausnahme des Films "Katharina Luther" im Ersten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg mit 23,9 Prozent auf einen neuen Rekord. Bei den Jüngeren ist "Bares für Rares" zwar bei Weitem nicht so erfolgreich, liegt mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber für ZDF-Verhältnisse trotzdem auf einem hervorragenden Niveau.

Und nicht nur den ZDF-Nachmittag hat "Bares für Rares" in Schwung gebracht, auch ZDFneo profitiert dank der Wiederholung in Doppelfolgen am Vorabend massiv von der Stärke des Formats. Ab 18:37 Uhr sahen hier nämlich bereits 890.000 Zuschauer zu, was 3,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Ab 19:30 Uhr stieg die Zuschauerzahl dann noch deutlich auf 1,52 Millionen an, stolze 5,2 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Damit lag ZDFneo am Vorabend mit Blick aufs Gesamtpublikum nicht mehr weit hinter Sat.1 und Vox. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Bares für Rares" zunächst 2,6 und dann 3,2 Prozent Marktanteil - auch das sind für ZDFneo beides sehr starke Werte.

Unterdessen setzt im Ersten am Vorabend "Gefragt - Gejagt" seine Rekordjagd fort. Das von Alexander Bommes präsentierte Quiz schalteten am Mittwochabend 3,04 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteils-Rekord vom Vortag wurde mit 14,5 Prozent zwar ganz knapp verpasst, dafür reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen für einen neuen Bestwert: Stolze 10,9 Prozent Marktanteil erzielte die Sendung hier in der jungen Altersgruppe, die für Das Erste am werbefinanzierten Vorabend auch nicht unwichtig ist. Da konnten die "Rentnercops" im Anschluss bei Weitem nicht mithalten. 2,2 Millionen Zuschauer sahen die Serie, die Marktanteile lagen bei 8,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - was aber auch schon in der Nähe der eigenen Bestwerte lag.

Langzeittrend: Gefragt - gejagt (Wochenschnitt)



Mehr Freude als zuletzt macht aber auch Sat.1 an diesem Donnerstag der Blick auf den Vorabend. "Auf Streife - Die Spezialisten" lief dort mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent so gut wie seit rund einem Monat nicht mehr und lag weit über dem Sat.1-Monatsschnitt, der bei rund 9 Prozent liegt. Auch "Die Ruhrpottwache" holte erstmals seit fast einem Monat wieder einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, wenn auch mit 10,0 Prozent nur denkbar knapp. Das in der Zielgruppe mit Abstand erfolgreichste Vorabendformat bleibt aber "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten": Die RTL-Soap erreichte am Mittwoch 19,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.