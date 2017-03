Vox setzt ab April dienstags auf Promi-Talk und Musik

© Vox

Noch bis in den April hinein gehen bei Vox dienstags die "Ewigen Helden" auf Sendung. Wenn die letzte Folge des Formats gezeigt ist, ändert der Sender sein Line-Up und zeigt unter anderem die Promi-Talkshow "The Story of my Life" mit Désirée Nosbusch.

Die bereits im Oktober angekündigte Promi-Talkshow "The Story of my Life" findet im April endlich ihren Weg ins Fernsehen. Vox zeigt das Format ab dem 11. April immer dienstags zur besten Sendezeit. In der Talkshow stellen sich sechs Promi-Paare den Fragen von Moderatorin Désirée Nosbusch. Der Clou: Die Paare werden so geschminkt, dass sie um 20, 40 oder 60 Jahre altern - wenn sie sich dann so zum ersten Mal sehen, erwartet Vox ganz große Gefühle. Angekündigt haben sich Boris & Lilly Becker, Guido Maria Kretschmer & Frank Mutters, Fabian Hambüchen & Marcia Ev, Nathalie Volk & Frank Otto, Rebecca Mir & Massimo Sinató sowie Thomas Heinze & Jackie Brown. Produziert wird die Sendung von Talpa Germany.





"The Story of my Life" folgt am Dienstagabend damit auf "Ewige Helden", das noch bis zum 4. April zu sehen sein wird. Doch nicht nur die Promi-Talkshow ist neu, im Anschluss an die einstündige Sendung kehren bei Vox am 11. April zwei altbekannte Formate mit neuen Folgen zurück. So geht es ab 21:20 Uhr mit neuen Folgen von "Meylensteine" weiter. Auch in den neuen Ausgaben fährt Gregor Meyle wieder mit seinem VW-Bus durch Deutschland und trifft Musiker wie Helene Fischer, Howard Carpendale, Alphaville-Frontmann Marian Gold, die Sportfreunde Stiller und Mia mit Sängerin Mietze Katz.

Eine Stunde später geht es musikalisch weiter, dann zeigt Vox nämlich die erste volle Staffel der Musik-Doku "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" mit Daniel Wirtz. Eine Pilotsendung lief im Mai 2016 mit 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut. In dem Format verbringen Wirtz und ein ihm vorab nicht genannter Gast eine musikalische Nacht miteinander. In den neuen Folgen auftreten werden BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Glasperlenspiel, Henning Wehland, Max Mutzke, Fury in the Slaughterhouse-Sänger Kai Wingenfelder und Ella Endlich.