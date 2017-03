"Lehrer" verliert an Boden, "Triple Ex" endet mäßig

© RTL/Frank Dicks

"Der Lehrer" bleibt für RTL ein Erfolg, allerdings musste die Serie in dieser Woche die schwächste Quote seit zwei Jahren hinnehmen. "Triple Ex" blieben zum Finale neue Hiobsbotschaften erspart, die Quoten blieben aber bis zuletzt recht mäßig.

In der Spitze steigerte sich "Der Lehrer" im Laufe dieser Staffel auf über 21 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - davon hat sich die Serie in den letzten Wochen schon wieder ein gutes Stück entfernt. Zwar bleibt "Der Lehrer" für RTL auch weiterhin ein voller Erfolg, in dieser Woche musste man aber ein neues Staffeltief hinnehmen und sich der Topmodel-Konkurrenz von ProSieben klar geschlagen geben. Mit 1,76 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern reichte es in dieser Woche noch für einen Marktanteil von 15,7 Prozent und damit den schwächsten Wert seit fast genau zwei Jahren. 2,71 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Im Laufe dieser Staffel waren es schonmal gut 750.000 mehr.

Marktanteils-Trend: Der Lehrer



Trotzdem wird man bei RTL mit dem "Lehrer" weiterhin sehr zufrieden sein. Bei der Sitcom "Triple Ex" ist die Lage schon weniger eindeutig. An den durchschlagenden Erfolg von "Magda macht das schon" konnte die zweite Produktion der neuen Sitcom-Welle nicht anknüpfen. Die beiden letzten Folgen erreichten in dieser Woche 11,9 und 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin: Anders als in den vergangenen Wochen fiel die zweite Folge im Vergleich zur ersten nicht mehr deutlich ab, sondern hielt sich auf dem halbwegs ordentlichen Niveau. Aus der "Lehrer"-Vorlage konnte "Triple Ex" trotzdem nicht allzu viel machen. 2,04 Millionen Zuschauer sahen ab 21:15 Uhr zu, das Staffelfinale im Anschluss verfolgten dann noch 1,97 Millionen Zuschauer. Danach fingen die Probleme dann allerdings erst richtig an: Der Viererpack "Modern Family" schwankte zwischen 7,1 und 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weit unter dem Senderschnitt - die derzeit bei RTL laufende aus dem Jahr 2009 stammende erste Staffel haben die meisten, die sich für die Serie interessieren, aber vermutlich ohnehin längst gesehen.

Auch bei Sat.1 kann man unterdessen vor allem mit dem Start in den Abend zufrieden sein. "Criminal Minds" erreichte mit einer neuen Folge um 20:15 Uhr gute 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 2,55 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die Wiederholung einer alten Folge lief im Anschluss mit 11,2 Prozent Marktanteil ebenfalls gut. "Blindspot" konnte da auch diesmal nicht mithalten - allerdings holte die Serie mit 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe den besten Wert seit dem 1. Dezember. 1,58 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.