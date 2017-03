"Letzte Spur Berlin" gelingt starke Rückkehr im ZDF

© ZDF/Oliver Feist

Die Krimiserie mag gewechselt worden sein, der Erfolg ist aber dennoch geblieben: Auch mit "Letzte Spur Berlin" trifft das ZDF den Nerv des Publikums. Die "heute-show" ist derweil zurück auf Rekordniveau, das "literarische Quartett" so gut wie seit dem Start nicht.

Im ZDF gab es am Freitagabend einen kleinen Wachwechsel: Die "SOKO Leipzig" macht eine Pause und Platz für "Letzte Spur Berlin", das zum Start der neuen Staffel ähnlich erfolgreich wie die Leipziger Kollegen lief und zugleich besser als im Verlauf der gesamten vergangenen Staffel. 4,82 Millionen Zuschauer schalteten die erste neue Folge der Krimiserie am Freitagabend ein. Das ZDF erzielte damit insgesamt gute 15,6 Prozent. In der jungen Zielgruppe schalteten im Schnitt 830.000 Zuschauer ein, womit das ZDF hier überdurchschnittliche 8,1 Prozent markierte.

Für den Tagessieg hat es zwar nicht gereicht, aber auch dieser ging an diesem Freitag wieder nach Mainz. "Der Alte" unterhielt zum Start in den Abend nämlich bereits 5,37 Millionen Zuschauer. Das ZDF erzielte mit der Krimiserie einen richtig guten Marktanteil von 17,0 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen Zuschauer gab es indes kaum einen Unterschied zur "Letzten Spur": Bei "Der Alte" schalteten im Schnitt 820.000 Zuschauer ein. Die Mainzer erreichten damit zur besten Sendezeit einen Marktanteil von 8,2 Prozent. Im Vorabendprogramm unterhielt "Bettys Diagnose" zuvor insgesamt gute 3,69 Millionen Zuschauer und brachte es damit auf 13,5 Prozent. In der jungen Altersgruppe wurden mit 540.000 Zuschauern solide 6,9 Prozent erreicht.

Richtig stark war das ZDF aber bei den jüngeren Zuschauern ohnehin erst am späteren Abend mit der "heute-show". Die wurde nach zwei vergleichsweise schwächeren Ausgaben wieder von durchschnittlich 1,28 Millionen Zuschauern verfolgt und bescherte dem ZDF damit einen richtig tollen Marktanteil von 15,0 Prozent. Auch insgesamt bewegte sich die Satireshow nun wieder auf Rekordniveau und unterhielt im Schnitt 4,37 Millionen Zuschauer. Zwei Drittel der in diesem Jahr gesendeten Ausgaben haben damit bisher die Marke von vier Millionen Zuschauern deutlich durchbrochen.

Ein wenig profitierte davon im Anschluss dann auch "Das Literarische Quartett". Zwar konnte die Literatursendung in keiner Weise an die Werte der "heute-show" anknüpfen. Das dürfte man in Mainz aber aufgrund des Genrebruchs auch kaum erwartet haben. Mit 1,04 Millionen Zuschauern sahen aber immerhin erstmals seit dem Start im Herbst 2015 wieder mehr als eine Million Zuschauer zu. Am späten Abend erzielte das ZDF damit 5,7 Prozent. In der jungen Zielgruppe interessierten sich 390.000 Zuschauer für "Das literarische Quartett", womit sogar ein neuer Bestwert erreicht wurde. Auch der Marktanteil von 5,8 Prozent entspricht einem neuen Hoch.

Zufrieden sein darf man unterdessen aber auch beim Ersten. Der Fernsehfilm "Zwei Bauern und kein Land" unterhielt dort im Schnitt 3,95 Millionen Zuschauer, womit zur besten Sendezeit ein Marktanteil von zwölfeinhalb Prozent erreicht wurde. Auch in der jungen Zielgruppe schlug sich der Film mit 720.000 Zuschauern ganz wacker. Das Erste erzielte damit einen Marktanteil von 7,2 Prozent. Den "Tatort: Glaube, Liebe, Tod" sahen im Anschluss an die "Tagesthemen" dann nur noch 2,36 Millionen Zuschauer, womit Das Erste in die Einstelligkeit rutschte und nur noch 9,8 Prozent auf der Uhr standen.