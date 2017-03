Das Erste siegt mit Krimi "Steirerblut" über Shows

© ARD Degeto/Allegro Film/Petro Domenigg

Mit dem österreichischen Krimi sicherte sich Das Erste den Primetime-Sieg und setzte sich klar gegen "Das Spiel beginnt" durch. Im privaten Showduell luchste "Schlag den Star" der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" einige Zuschauer ab.

Gleich drei Shows traten am Samstagabend gegeneinander an und machten sich so selbst Konkurrenz. Das Erste wusste dies zu nutzen und lockte die Zuschauer mit einer Alternative zum Showprogramm an – und sicherte sich damit beim Gesamtpublikum den Primetime-Sieg. Der österreichische Krimi "Steirerblut" entwickelte sich am Samstagabend zum Überraschungshit und unterhielt im Schnitt satte 7,03 Millionen Zuschauer. Nur die "Tagesschau" hatte am Samstag noch mehr Zuseher. "Steirerblut" überzeugte damit 22,6 Prozent der Zuschauer zur besten Sendezeit. Bei der "Mordkommission Istanbul" blieben anschließend immerhin noch 4,11 Millionen Zuschauer dran, was einem Marktanteil von genau fünfzehn Prozent entspricht.

Das Erste war damit am Samstagabend deutlich stärker als das ZDF, das mit "Das Spiel beginnt!" mal wieder auf eine Show setzte. Die Mainzer unterhielten damit am Ende aber im Schnitt nur 3,52 Millionen Zuschauer und brachten es damit auf einen Marktanteil von 11,7 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schlug sich die Spielshow mit 810.000 Zuschauern durchaus wacker und erreichte einen Marktanteil von soliden 8,2 Prozent. "Steirerblut" konnte übrigens auch hier überzeugen und unterhielt 1,06 Millionen Zuschauer, womit Das Erste einen guten Marktanteil von 10,8 Prozent erzielte.

"Schlag den Star", das diesmal wieder in die Nacht hinein ragte und davon profitierte, konnte unterdessen an diesem Samstag im Vergleich zur vergangenen Ausgabe wieder spürbar zulegen. In der Zielgruppe legte die Show mit dem Duell zwischen Alexander Klaws und Joey Kelly um drei Prozentpunkte auf nun wieder gute 14,7 Prozent hinzu. 1,22 Millionen Zuschauer waren diesmal in der Zielgruppe im Schnitt dabei. Insgesamt konnte sich "Schlag den Star" mit der aktuellen Ausgabe wieder etwas auf 1,84 Millionen Zuschauer steigern. Der Marktanteil ging im Vergleich zur letzten Ausgabe von 6,4 auf 7,8 Prozent nach oben.

"Deutschland sucht den Superstar" bekam die stärkere Konkurrenzsituation an diesem Samstag unterdessen wieder zu spüren und verlor im Gegenzug drei Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche. Mit 1,70 Millionen Zuschauern und 17,6 Prozent in der Zielgruppe darf man in Köln zwar noch immer zufrieden sein. Festzuhalten bleibt aber auch: Insgesamt erreichte "Deutschland sucht den Superstar" mit 3,38 Millionen Zuschauern ein neues Staffeltief. Elfeinhalb Prozent sahen insgesamt zu. Die Datingshow "Take Me Out" machte im Anschluss einen ähnlichen Schlenker nach unten und sank in der Zielgruppe mit 1,27 Millionen Zuschauern von 21,5 auf 16,6 Prozent. Insgesamt ließen sich diesmal 2,16 Millionen Zuschauer von Ralf Schmitz und Co. unterhalten.