Vizeum will Geborgenheit im TV, Volkswagen will Rabatte

Dass Media-Agenturen mitunter Kritik an der Programmgestaltung werbefinanzierter TV-Sender üben, ist nichts Ungewöhnliches. Eher selten kommt es hingegen vor, dass sie mit konkreten Gegenvorschlägen aufwarten.ist diesbezüglich nun in die Offensive gegangen – gestützt auf eine. Demnach wünschen sich die Deutschen zunehmend– lieber "Bergdoktor" als "Navy CIS", so das zentrale Ergebnis der Studie "". Untersucht hat die zum Dentsu Aegis Network gehörende Agentur die Einstellungen der Zuschauer zu den Vorabend- und Primetime-Formaten der großen Sender, anschließend wurden die Antworten acht verschiedenen Beweggründen für den TV-Konsum zugeordnet: Vergnügen, Geselligkeit, Geborgenheit, Sicherheit, Kontrolle, Anerkennung, Macht und Vitalität.(27 Prozent) und(18 Prozent) sind laut Vizeum die stärksten Bedürfnisse – und mit ihnen Sendungen wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Club der roten Bänder" oder "Der Bergdoktor". Dahinter liegen Programme, die(13 Prozent) und(12 Prozent) vermitteln. Deutlich weniger wurden Sendungen genannt, die auf Vitalität (8 Prozent) oder Macht (6 Prozent) abzielen. Vizeum schließt daraus, dass das real existierende. Denn: Laut Studie bedient der größte Anteil des untersuchten Programms – rund 38 Prozent – Vitalität als Hauptmotivator. Dazu zählen etwa "Navy CIS", "Criminal Intent" oder "Game of Thrones".Mitfolgen Formate, die vorranging demzuzuordnen sind, etwa "Two and a Half Men" oder "Mike & Molly". Für die von den Zuschauern in der Befragung genannten Hauptbeweggründekonnte die Studiefeststellen. "Wenn Werbetreibende, deren Markenkern Geborgenheit und Sicherheit vermittelt, heute im Hauptabendprogramm nach passenden Programmumfeldern suchen, finden sie wenig Angebot und dies erschwert ihnen den optimalen Einsatz ihrer Werbeinvestition", kritisiert Karin Libowitzky, CEO von Vizeum Deutschland. "Denn Werbebotschaften erzielen erst dann den höchsten Wirkungsgrad, wenn die Motivatoren des Zuschauers, des Programms und der Marke zusammen passen."Der angeschlagene-Konzern hat sich einverordnet – und davon sind offenbar auch die Werbeinvestitionen betroffen. Nach einem Bericht des Fachmagazins "W&V" versuchen Volkswagen und seine Media-Agenturderzeit,. Statt der vielfach üblichen 60 Prozent Rabatt auf den Listenpreis werden demnach künftig bis zu 80 Prozent erwartet. "Ich bin Jahrzehnte im Geschäft, aber das ist das Dreckigste, was ich je erlebt habe", zitiert "W&V" anonym einen von den Forderungen betroffenen Vermarkter. Andere sprechen dem Bericht zufolge von "" und "". Trotz aller Kritik scheint die Mehrheit der Medienhäuser nachzugeben. Nur zwei der von "W&V" befragten Vermarkter gaben an, nicht auf die Forderungen eingehen zu wollen.Immer öfter gibt es an dieser Stelle vonzu berichten, bei denen große Partner ihrenund in der Vermarktung gemeinsame Sache machen. Nach ProSiebenSat.1/Zalando und Facebook/Mediacom tun sich nun auch Ströer und Otto zusammen. Die, größter deutscher Digitalvermarkter, bringt ihr Werbeinventar mit rund 45 Millionen Unique Usern ein; die, Vermarkter des größten deutschen Versandhändlers, ihre Daten von rund 25 Millionen aktiven Kunden. Werbungtreibende sollen so aufzugreifen und diese mit Targeting-Produkten im Display-, Mobile- und Video-Bereich ansprechen können. Als erstes Beispiel der Zusammenarbeit haben Otto und Ströer die neue Werbeform "" vorgestellt – ein großflächiges Format, das sich fließend in den Content einer Webseite integriert. "Der größte Daten-Owner im E-Commerce kooperiert mit dem reichweitenstärksten Digital-Vermarkter in Deutschland – so schaffen wir ein attraktiveres und zielgenaueres Werbeumfeld, das die Flächenreichweite bietet, die es braucht, um im Markt erfolgreich zu sein", sagt Torsten Ahlers, Geschäftsführer der Otto Group Media.Zum Kinostart der Realverfilmung vonam 16. März – mit Emma Watson als Belle – hat Vermarktermit zwei Werbekunden vereinbart:, Abo-Anbieter von monatlichen Beauty-Boxen, veröffentlicht eine Box im Design des Films, die hochwertige Pflege- und Beautyprodukte wie etwa die "Incredible Face Mask" von MayBeauty enthält., Online-Plattform für Ferienhausvermietung, verlost ein Urlaubserlebnis à la "Die Schöne und das Biest". Zu gewinnen gibt es fünf Nächte für 20 Gäste in der schottischen Schlossanlage Duns Castle sowie eine Reise für vier Personen zur Weltpremiere des Films in Los Angeles.