Zee.One startet erste Eigenproduktion im Dezember

Ab Ende Dezember wagt sich der Bollywood-Sender Zee.One auf das Feld der Eigenproduktionen vor. Den Anfang macht ein Star-Magazin, das zunächst mit Specials an den Start geht und ab 2017 wöchentlich ausgestrahlt werden soll.



Schon zum Sendestart stellte Zee.One die Ausstrahlung von Eigenproduktionen in Aussicht. Mit "Bollywood Blizz" (: Aufgrund namensrechtlicher Probleme wird Zee.One einen noch nicht näher bestimmten anderen Namen für das Format verwenden) lässt der Sender seinen Worten nun tatsächlich Taten folgen. Bei der Sendung handelt es sich um ein Star-Magazin, in dem Moderatorin Nandini Mitra (Foto) den Zuschauer die Bollywood-Welt näherbringen möchte. Sie soll das Leben von Stars und Produzenten beleuchten und Eindrücke von den Filmen und Serien vermitteln.

Zum Auftakt gibt es noch im Dezember zunächst zwei Specials zu sehen: Den Anfang macht eine Ausgabe rund um die Serie "Jodha Akbar", die Zee.One am 25. Dezember um 19:45 Uhr ausstrahlen wird. Am 31. Dezember folgt um 14:45 Uhr schließlich ein Special zum Ende der Serie "Buddha". Im kommenden Jahr soll das von redspider networks produzierte Magazin schließlich wöchentlich zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Einen genauen Ausstrahlungstermin nannte Zee.One zunächst aber nicht.

Nandini Mitra ist gebürtige Hamburgerin und hat indische Wurzeln. In der Vergangenheit kommentierte sie bei Eurosport 2 die Spiele der Bundesliga in englischer Sprache, stand für "Fit for Fun TV" bei Vox vor der Kamera und spielte in der RTL-Serie "GZSZ" die Krankenschwester Lena. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Nandini Mitra eine profunde Expertin von Bollywood an Bord haben", sagte Friederike Behrends, CEO Asia TV (Zee TV). "Ich bin mir sicher, ihre Leidenschaft für indische Filme und Serien wird die Zuschauer anstecken und begeistern."

Mit der Entwicklung der ersten Monate gibt man sich bei Zee.One unterdessen angesichts vereinzelter Tagesmarktanteile von bis zu 0,4 Prozent zufrieden. Man brauche aber Geduld, erklärte Behrends kürzlich im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unser völlig anderen Programmfarbe eine wahre Abwechslung und Alternative sind - für das Publikum und Werbekunden."