RTL holt "Modern Family" ins Hauptprogramm

Überraschung aus Köln: RTL versucht es Anfang des kommenden Jahres mit "Modern Family" im Hauptprogramm. Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein: Im Vorfeld zeigt der Sender nämlich das Dschungelcamp.

Seit der ersten Staffel ist die vielfach prämierte US-Sitcom "Modern Family" bei RTL Nitro zu sehen, erst Mitte November endete dort die sechste Staffel (DWDL.de berichtete). Die Quoten schwanken dabei oft stark, ein wirkliche Hit ist die Serie in Deutschland bislang nicht gewesen. Trotzdem hat man sich bei der Mediengruppe RTL nun dazu entschieden, "Modern Family" eine Chance im Hauptprogramm zu geben.





Und so zeigt man am 19. und 26. Januar jeweils eine Folge um 23:30 Uhr, los geht’s mit der ersten Folge der ersten Staffel. Im RTL-Programmvorlauf sind zudem alle 24 Folgen der Staffel angekündigt. Ob RTL wirklich alle Folgen zeigen wird, entscheidet sich wohl nach der Sichtung der ersten Quoten. In den zwei Auftaktwochen dürften diese allerdings gut ausfallen: Direkt davor zeigt RTL nämlich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". In diesem Jahr fuhr RTL eine ähnliche Strategie und holte mit den längst eingestellten "Sekretärinnen" nach dem Dschungel fantastische Quoten.

Der Donnerstag ist bei RTL im Januar ohnehin schon ein Sitcom-Tag, da passt "Modern Family" sogar recht gut. Zur besten Sendezeit setzen die Kölner auf die neue Staffel von "Der Lehrer", diese soll dann auch "Magda macht das schon" anschieben. Die Sitcom ist nur eine von vier neuen Produktionen im Comedy-Bereich, die RTL bereits vor einiger Zeit angeschoben hat. Auch die anderen Formate dürften 2017 noch zu sehen sein. Und wer weiß: Vielleicht wird 2017 ja tatsächlich noch das Jahr von "Modern Family" im deutschen Fernsehen.