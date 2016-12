Sky bleibt bei Handball Champions League am Ball

© Sky

Um sich in den nächsten Jahren verstärkt als Heimat für Handball-Fans zu positionieren, hat Sky die Übertragungsrechte an der Handball Champions League verlängert. Erst kürzlich hatte man die Bundesliga-Rechte erworben.

Sky Deutschland bleibt auch in Zukunft der TV-Partner der Handball Champions League. Der Bezahlsender hat die exklusiven Rechte für die nächsten drei Spielzeiten in Deutschland und Österreich erworben - somit steht einer Übertragung bis einschließlich 2019/2020 nichts im Wege. Neben den TV-Übertragungsrechten umfasst die Vereinbarung auch die Internet-, IPTV- und Mobile-Rechte.

Die Einigung kommt nicht allzu überraschend, schließlich ist Sky bestrebt, mit seinen Handball-Übertragungen neue Kunden anzusprechen. Aus diesem Grund hatte der Pay-TV-Sender erst kürzlich die Live-Rechte an der Handball-Bundesliga erworben. "Die Verlängerung der Rechte an der Velux EHF Champions League ergänzt das Sportportfolio für unsere Abonnenten um einen weiteren, hochwertigen Mosaikstein", sagte Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland. Zusammen mit dem Erwerb der Bundesliga-Rechte untermauere Sky damit "seine Position als die Heimat für alle Handballfans".

David Szlezak, Managing Director der EHF Marketing GmbH, zeigte sich ebenfalls zufrieden: "Sky hat in den letzten Jahren eine neue Qualität in die Handball-Berichterstattung gebracht. Angesichts von bis zu drei deutschen Vertretern in der Velux EHF Champions League ist Deutschland ein sehr wichtiger Markt für die EHF Marketing GmbH. Wir freuen uns daher auf drei weitere Jahre der Zusammenarbeit mit den höchst professionellen Kollegen von Sky."

Der Sportnachrichtensender Sky Sport News HD wird unterdessen am Dienstag, den 3. Januar sowie am Montag, den 9. Januar die WM-Testspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien und Österreich live übertragen. Der Erwerb der Rechte an der Handball-WM würde da nur allzu gut ins Bild passen - die Chancen stehen wegen des geringen zeitlichen Vorlaufs allerdings nicht allzu gut. Auch zwei Wochen vor Turnierbeginn ist noch nicht klar, wo die Spiele zu sehen sein werden.