Maxdome startet neue Ulmen-Serie bereits im Januar

Das Jahr startet für Maxdome mit einem Novum: Ende Januar will die Online-Videothek von ProSiebenSat.1 mit "Jerks" ihre erste Eigenproduktion an den Start bringen. Auch Netflix und Amazon haben für 2017 deutsche Serien angekündigt.

Maxdome wird seine erste eigenproduzierte Serie schon zu Beginn des neuen Jahres an den Start bringen und damit voraussichtlich noch Netflix und Amazon zuvorkommen, die für 2017 ebenfalls erstmals deutsche Produktionen in Aussicht gestellt haben. Wie ein ProSiebenSat.1-Sprecher am Mittwochabend gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird "Jerks" - so der Titel der Produktion - ab Donnerstag, den 26. Januar zum Abruf bereitstehen.

In der Serie wird Christian Ulmen an der Seite von Fahri Yardim die Hauptrolle übernehmen. In der "Bild am Sonntag" hatte der Schauspieler, der auch Regie führen wird, die Serie vor einiger Zeit schon mal als "ein TV-historisches, petrol-farbenes Glück zum Binge-Watching" beschrieben. "Es wird das bitterste Drama seit den 'Aristocats'. Das ist die Serie, die ich schon immer machen wollte. Ich freue mich extrem darauf. Auch wenn es inhaltlich mitunter weh tun wird", so Ulmen.

Als Produktionsfirma zeichnet Talpa Germany für das Projekt verantwortlich. Nach der Premiere bei Maxdome soll "Jerks" auch bei ProSieben zu sehen sein. Hier steht ein Ausstrahlungstermin zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.

2017 dürfte für deutsche Produktionen bei Streaminganbietern ein wegweisendes Jahr werden. So hat Amazon für das kommende Jahr die Dramaserie "You Are Wanted" angekündigt, in der Matthias Schweighöfer nicht nur als Hauptdarsteller fungiert, sondern auch als Showrunner und Head-Regisseur. Mit "Dark" plant zudem auch Netflix seine erste deutsche Serie. Dabei handelt es sich um eine übernatürliche Familiensaga.