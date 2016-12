ARD plant bei Neujahrs-Krimi ein weiteres Mal um

© WDR

Vor dem Hintergrund des Anschlags auf einem Berliner Weihnachtsmarkt kündigte die ARD gerade erst an, ihren eigentlich geplanten Neujahrs-"Tatort" verschieben zu wollen. Doch auch für den Ersatz musste jetzt kurzfristig Ersatz gefunden werden.

Das Erste hat seien Krimi-Pläne für den Start ins neue Jahr innerhalb weniger Tage gleich mehrfach geändert. Nachdem man ursprünglich gewillt war, den Dortmunder Terror-"Tatort" wie geplant auszustrahlen, entschied sich der Sender dann doch dafür, den Krimi kurzerhand um einige Wochen zu verschieben, weil dieser Assoziationen zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin wecken könnte (DWDL.de berichtete).

Doch auch der bereits angekündigte Krimi-Ersatz aus Saarbrücken wird nun noch einmal verschoben: Anstelle der Folge "Söhne und Väter" soll es am 1. Januar um 20:15 Uhr plötzlich den "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Angst heiligt die Mittel" mit Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner in den Hauptrollen zu sehen geben. Der beginnt durchaus brutal: In dem Krimi wird eine Obdachlose vergewaltigt und misshandelt auf einer Bank im Dorf Bassow bei Rostock tot aufgefunden.

Der Saarländische Rundfunk hatte nach der ersten Programmänderung darum gebeten, den "Tatort" nicht vorzuziehen, weil dieser in das Ende Januar stattfindende Filmfestival Max Ophüls in Saarbrücken eingebunden ist und dort erstmals vor Publikum gezeigt werden soll. Im Fernsehen soll der Film daher nun wie ursprünglich geplant am 29. Januar zu sehen sein.

Wann der ursprünglich für Neujahr angekündigte Dortmunder "Tatort" laufen wird, muss nun erst noch entschieden werden. Einen neuen Sendeplatz nannte Das Erste zunächst nicht.