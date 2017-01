Addressable-TV: RTL II testet neue Werbeformen

© El Cartel Media

Mit Beginn des neuen Jahres experimentiert RTL II weiter mit Addressable TV. Zwei Unternehmen der Agentur Mediaplus konnten für neue Werbeformen gewonnen werden, die der Vermarkter El Cartel Media zusammen mit smartclip umsetzt.

El Cartel Media will zum Start ins Jahr zwei neue Adressable-TV-Werbeformen testen, mit denen Werbebotschaften im linearen Programm über Adserver-Technologie zielgerichtet ausgesteuert werden. Zusammen mit smartclip setzt der RTL-II-Vermarkter in diesem Monat die Varianten "Switch In Spot" und "Switch In Reminder" um.

Bei der Ausspielmöglichkeit "Switch In Spot" wird dem Zuschauer nach dem Senderwechsel zunächst für wenige Sekunden das Programm und dann dynamisch im Splitscreen der TV-Spot unter Einblendung der Spotlänge zugespielt. Targeting und Interaktionen sind hier nach Angaben von El Cartel genauso möglich wie Frequency Capping, das die Häufigkeit der Werbeeinblendung reguliert. Diese Werbeform wird im Januar von Saturn im Programm von RTL II getestet.



Lovescout 24, das ebenso wie Saturn Kunde der Agentur Mediaplus ist, hat sich unterdessen für die Variante "Switch In Reminder" entschieden, die auf einer klassischen TV-Platzierung und den Re-Targeting-Möglichkeiten von Addressable-TV basiert. Nachdem zunächst ein TV-Spot im klassischen Werbeumfeld angezeigt wird, erhalten die Zuschauer anschließend einen Reminder im Splitscreen des gleichen Kunden mit zusätzlichem Hinweis auf sofortige Programm-Fortsetzung. Auch hier erfolgt die Zuspielung zielgruppenspezifisch und ausschließlich an die Zuschauer, die den Spot zuvor gesehen haben.

"Diese neuen und innovativen Addressable-Werbeformen sorgen für garantierte Aufmerksamkeit und individuelles Storytelling auf dem First Screen", so Andreas Kösling, Geschäftsführer von El Cartel Media. "Wir entwickeln unser Portfolio für Werbungtreibende stetig weiter und sind froh, die smartclip AG dabei an unserer Seite zu haben."