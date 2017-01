RTL-Dschungelcamp bekommt wieder ein "Nachspiel"

© RTL/Stefan Gregorowius

RTL führt die Dschungelcamper in diesem Jahr nicht nur direkt am Tag nach dem Finale zum Wiedersehen zusammen, sondern mit etwas Abstand auch nach deren Rückkehr nach Deutschland. Im vergangenen Jahr hatte man noch darauf verzichtet

Um den alljährlichen Hype um das Dschungelcamp noch etwas länger auskosten zu können, verfiel RTL vor drei Jahren auf die Idee, neben der Wiedersehens-Sendung am Tag nach dem Finale zusätzlich auch noch die sogenannte "Welcome-Home"-Show einzuführen. Mit etwas zeitlichem Abstand trafen die Dschungelcamper nach ihrer Rückkehr nach Deutschland dort noch einmal aufeinander. Allerdings erschöpft sich das Interessse an den Campern häufig allzu schnell: Schon 2014 war die Sendung mit 15,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kein wirklicher Erfolg, 2015 hielt man sich - nach der insgesamt recht ereignisarmen Staffel - sogar nur knapp in der Zweistelligkeit.

Im vergangenen Jahr verzichtete RTL daher auf dieses nachgelagerte Special. In diesem Jahr hingegen findet das erneute Aufeinandertreffen der Dschungelcamp-Kandidaten wieder statt, diesmal unter dem neuen Titel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" Anders als in den Jahren 2014 und 2015 schickt RTL die Sendung aber nicht mehr sonntags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ins Rennen, sondern zeigt sie am Samstag, 11. Februar um 22:15 Uhr, also zur eigentlich gewohnten Dschungelcamp-Zeit. Mit "DSDS" im Vorlauf dürfte diesmal die Chance auf gute Quoten deutlich besser stehen. Auch "Das große Wiedersehen" am Tag nach dem Finale, also am Sonntag, 29. Januar, läuft diesmal nicht um 20:15 Uhr, sondern erst nach der Show "It takes 2" um 22:15 Uhr.