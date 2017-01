"Unter uns" legt Schwerpunkt auf Trisomie 21

© RTL

Die RTL-Serie "Unter uns" legt einen ungewöhnlichen Schwerpunkt: In den kommenden Monaten soll es verstärkt um das Down-Syndrom gehen. Zunächst steht die Frage, wie schwangere Frauen mit der Diagnose umgehen, im Mittelpunkt.

Die RTL-Soap "Unter uns" wird sich in nächster Zeit verstärkt mit Trisomie 21 befassen und damit nach Angaben des Senders Neuland in der Geschichte täglicher Serien betreten. In der Folge 5516, die am Mittwoch ausgestrahlt wird, bekommt Ute Fink (Isabell Hertel) während einer Routine-Untersuchung in der 22. Schwangerschaftswoche die Diagnose, dass ihr Kind vermutlich mit dem so genannten Down-Syndrom zur Welt kommen wird. Dabei handelt es sich um ein Syndrom, bei dem das gesamte 21. Chromosom oder Teile davon dreifach vorhanden sind. Bei der Geburt weisen Menschen mit Trisomie 21 häufig organische Schäden und eine Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten auf.

In der Serie steht nach der Diagnose auch eine Abtreibung im Raum, die mit medizinischer Indikation bei einer Behinderung noch bis zur 24. Schwangerschaftswoche möglich ist. "Viele Paare und vor allem natürlich die schwangeren Frauen werden mit einer solchen Diagnose konfrontiert und müssen dann einen Weg für sich finden, damit umzugehen", so Guido Reinhardt, Produzent von UFA Serial Drama, gegenüber DWDL.de. "Eine tägliche Serie bietet den Raum, die Herausforderungen und die unterschiedlichen Haltungen zu solch einer Diagnose zu erzählen, ohne dabei zu werten."

Trisomie 21 soll auf diese Weise in den nächsten Monaten das entscheidende Thema bei "Unter uns" werden. Für Schauspielerin Isabell Hertel ist das Thema aber keineswegs neu. "Ich hatte jahrelang Gelegenheit und das Vergnügen, mit Trisomie-21-Kindern zusammenzukommen, weil ich für sie Sportfeste ausgerichtet, mit betreut und erlebt habe. Das war toll", sagt sie. "Und daher wusste ich schon vieles über diese Behinderung. Aber ich habe natürlich zusätzlich auch viel gelesen."

Die Geburt des Kindes wurde übrigens noch nicht gedreht. Hertel: "Wir sind jetzt in der Winterpause und drehen erst wieder Mitte Februar. Die Bücher werden gerade geschrieben und ich bin gespannt, welche Herausforderungen mich da erwarten! Das Baby wird auf dem Bildschirm im April auf die Welt kommen und ich freue mich auf die Szenen, die unsere Autoren mir für die Fortsetzung dieser Geschichte schreiben werden."