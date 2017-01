Mit 79 Jahren: Schauspieler Klaus Wildbolz ist tot

© ORF/Johannes Cizek

Der Schauspieler Klaus Wildbolz ist gestorben, das hat sein Management am Donnerstagnachmittag bestätigt. Wildbolz wurde 79 Jahre alt und spielte unter anderem im "Traumschiff", der "Schwarzwaldklinik" und im "Tatort" mit.

Als Moderator der ARD-Show "Schnickschnack" erlangte Klaus Wildbolz zwischen 1975 und 1977 erstmals größere Bekanntheit, nun ist der Schauspieler im Alter von 79 Jahren gestorben. Das hat sein Management gegenüber Radio Wien bestätigt. Wildbolz starb demnach nach kurzer schwerer Krankheit in Wien, dort wurde er auch 1937 geboren. Nach seinen ersten Schritten als Moderator fand Wildbolz seine Berufung in der Schauspielerei.

Zu sehen war er unter anderem in "Der Bergdoktor" und "Hotel Paradies", wo er Hauptrollen einnahm. In "Das Traumschiff", "Derrick" und "Die Schwarzwaldklinik" war er in Gastrollen zu sehen. 1977 und 1996 stand er aber auch für den "Tatort" vor der Kamera, auch in den verschiedenen Rosamunde-Pilcher-Filmen war Wildbolz immer wieder zu sehen. Tragischer Zufall: Erst am Donnerstagvormittag zeigte der ORF eine Folge des "Schlosshotel Orth", wo Wildbolz über 69 Folgen eine Hauptrolle spielte. Die Episode "Der tragische Unfall" war Wildbolz' letzte - er starb darin den Serientod.