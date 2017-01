Neuer Sendeplatz: "Halligalli" nicht mehr montags

© ProSieben

Mitte Februar kehrt "Circus Halligalli" aus seiner Winterpause zurück - doch die Fans von Joko und Klaas müssen sich an einen neuen Sendeplatz gewöhnen. Nach zwei Tests verlässt das Format nun endgültig den Montagabend.

Knapp vier Jahre lang stand montags gegen 22:15 Uhr "Circus Halligalli" bei ProSieben auf dem Programm, nun müssen sich Fans der Show an einen neuen Sendeplatz gewöhnen. "Halligalli" kehrt am 14. Februar mit einer erneuten Live-Ausgabe ins Programm zurück - läuft künftig also nicht mehr montags, sondern regulär am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr, wie ProSieben inzwischen bestätigte.

Der Wechsel hatte sich schon im Herbst angedeutet. Im November und Dezember liefen zwei Ausgaben bereits ausnahmsweise am Dienstagabend. ProSieben begründete das damit, dass man montags das "Duell um die Geld" mit Joko und Klaas nicht erst nach 23 Uhr starten wollte - offensichtlich handelte es sich aber auch um Testballons für einen generellen Sendeplatzwechsel.

In der vergangenen Woche kündigte ProSieben dann an, montags um 22:15 Uhr die bislang dienstags beheimatete Sitcom "2 Broke Girls" sowie eine Stunde später das von Sixx zurückgeholte "New Girl" zu zeigen. Offenbar erhofft sich ProSieben von der reinen Sitcom-Programmierung ein besseres Zusammenspiel mit dem vorausgehenden "Big Bang Theory" als das mit "Circus Halligalli" zuletzt gelang. "Halligalli" musste in der Herbst-Staffel zum ersten Mal im Schnitt mit weniger als 10 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen vorlieb nehmen.

"Circus Halligalli" muss künftig damit allerdings wohl mit einem etwas schwächeren Vorlauf leben - bis in den April hinein sind dienstags zwischen 20:15 Uhr und 22:15 Uhr nur "Simpsons"-Wiederholungen zu sehen. Allerdings zeigte sich "Halligalli" ohnehin recht unbeeindruckt vom Vorprogramm. Die beiden Dienstags-Ausgaben im Herbst hatten Marktanteile um die 9-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt - das war nicht glänzend, lag aber auch nicht weit von dem entfernt, was sonst montags drin war. Auch die absolute Reichweite lag nur geringfügig niedriger - die meisten Joko-und-Klaas-Fans folgten also auf den neuen Sendeplatz. Einem anderen Programm einen Platz weg nehmen die beiden übrigens nicht: Derzeit sind dienstags um 22:15 Uhr nur Wiederholungen von "The Big Bang Theory" zu sehen.