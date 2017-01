RTL II macht Promi-Curling und Comedy-Kuppelei

© RTL II

Nachdem RTL II kürzlich einige Promis zum "Kegelabend" einlud, steht Ende Februar der "Promi-Curling-Abend" an. Kurz danach startet mit "Ich liebe einen Promi" außerdem ein Comedy-Format, das sich reichlich kurios anhört.

Ende Februar wird's bei RTL II gleich doppelt prominent: Neben dem "Promi-Curling-Abend" hat der Sender mit "Ich liebe einen Promi" ein neues Comedy-Format in Aussicht gestellt. Letzteres wird von Ulmen TV und Riverside Entertainment produziert und beschäftigt sich fünf Folgen lang mit der Frage, wie Freunde und Familie darauf reagieren, wenn plötzlich Jenny Elvers, Walter Freiwald, Micaela Schäfer, Claude-Oliver Rudolph oder Julian F.M. Stoeckel als neue Partner vorgestellt werden.

In Begleitung ihrer "neuen Partner" und versteckter Kameras müssen die Kandidaten unangenehme Aufgaben und peinliche Situationen meistern. Wer durchhält, bekommt am Ende einen Gewinn von 10.000 Euro - wer abbricht oder sich weigert, eine Aufgabe zu erfüllen, hat hingegen verloren. RTL II strahlt "Ich liebe einen Promi" ab dem 27. Februar jeweils montags um 23:20 Uhr aus.

Einen Tag zuvor läuft ab 20:15 Uhr "Der große RTL II Promi-Curling-Abend", mit dem der Sender idealerweise an den Quoten-Erfolg seines "Promi-Kegelabends" anknüpfen möchte. In der von Brainpool produzierten Show treten sechs Teams mit jeweils drei Promis, darunter Pietro Lombardi, die Jungs vom "Trödeltrupp" und die Crew von "Köln 50667", in der Wintersportart gegeneinander an. Die Moderation übernimmt - wie schon vor einigen Monaten beim Kegeln - Giovanni Zarrella.