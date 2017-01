Endemol Shine: Beyond-Zuwachs und Nord-CEO

© Endemol Shine

Endemol Shine hat gleich zwei Personal-Entscheidungen bekanntgegeben: So verstärkt sich die Digitaltochter Endemol Shine Beyond mit zwei Markenprofis. Und ab April gibt es einen neuen CEO für das Skandinavien-Geschäft der Produktionsfirma.

Zuwachs bei Endemol Shine Beyond: Geschäftsführer Michael Kollatschny holt mit Kati Eismann und Igor Kölblinger (Foto oben) zwei Markenprofis an Bord. Beide arbeiteten zuvor in ihrer strategischen Beratungsfirma Eismann/Kölblinger. Die Digitaltochter der Produktionsfirma will sich in Zukunft noch stärker auf die Konzeptionierung und Umsetzung von Kampagnen für Marken fokussieren. Eismann und Kölblinger sind Spezialisten auf diesem Gebiet und haben bereits bekannt Marken wie Marc O’ Polo und Eastpak mit Künstlern wie Katy Perry, Robbie Williams und den Fantastischen Vier zusammengebracht.

"Wir arbeiten an maßgeschneiderten Lösungen für jeden Kunden, den wir betreuen. Klassische Testimonials allein zu platzieren, reicht für eine mittelfristige Wachstumsstrategie nicht aus", sagt Igor Kölblinger – Head of Idol & Brand Relations. "Glaubwürdigkeit entsteht durch die Integration von smartem Content in eine Marken-DNA. Dabei haben die Bedürfnisse des Kunden – wie messbare Ergebnisse, Image und Umsatzentwicklung - immer Priorität", ergänzt Kati Eismann, Director Customer Development bei Endemol Shine Beyond.

Zusätzlich hat Endemol Shine auch bekanntgegeben, dass Karin Stjärne neuer CEO bei Endemol Shine Nordics wird. Im April wird sie ihren neuen Job antreten, bislang arbeitet Stjärne noch als Vice President Programme für die MTG Sverige Modern Times Group. Als Verantwortliche für das Skandinavien-Geschäft verantwortet sie unter anderem die Märkte in Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen und berichtet direkt an Endemol-Shine-Chef Marcus Wolter.