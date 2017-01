Kretzschmar wird Handball-Experte bei Sky

© Sky

Sky bastelt an seinem Team für künftige Handball-Übertragungen: Nun hat der Sender mit Stefan Kretzschmar den wohl bekanntesten Ex-Akteur der Sportart an sich gebunden. Er soll ab der neuen Saison als Experte und Co-Kommentator fungieren.

Bei Sky hat man in den vergangenen Wochen bekanntlich stark in den Handball investiert. Auch wenn man sich die Rechte an der Weltmeisterschaft in Frankreich nicht sichern konnte, so zeigt der Sender ab der Saison 2017/18 doch die Handball Bundesliga und kooperiert dabei sogar mit ARD und ZDF (DWDL.de berichtete). Kurz vor Ende des vergangenen Jahres hat Sky dann auch die Rechte für die Handball Champions League verlängert.

Nun hat Sky mit Stefan Kretzschmar den wohl bekanntesten Ex-Handballer verpflichtet. Ab der neuen Saison wird Kretzschmar Experte und Co-Kommentator bei den Spielen der Bundesliga und der Champions League. Burkhard Weber, Sky Sportchef, sagt: "Stefan Kretzschmar steht durch und durch für kompetente und hohe Handball-Qualität - egal ob als Spieler oder als meinungsstarker Experte. Wir freuen uns sehr, dass wir Stefan ab der Saison 2017/18 als Experten in unserem Handball-Team begrüßen dürfen."

Kretzschmar selbst lässt ausrichten: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Das wird auch ab der kommenden Saison bei Sky der Fall sein. Versprochen! Ich habe als Spieler, als Sportdirektor und auch in meiner Rolle als Aufsichtsrat in Leipzig unglaublich viel erleben dürfen. Diese Erfahrungen will ich mit einbringen." 2016 war Kretzschmar unter anderem in dem Talkformat "Fremde Freunde" von Vox sowie beim Promi-Special von "Wer wird Millionär?" zu sehen.