"Boomarama 3000" in Zukunft immer vorab online

© Tele 5

Dass es bei der Tele-5-Show "Boomarama" in diesem Jahr zu zahlreichen Änderungen kommen wird, war bekannt. Nun gibt es weitere Details: Vor der TV-Ausstrahlung ist die Sendung immer vorab online zu sehen. Auch die Produktionsfirma hat gewechselt.

Mit bis zu durchschnittlich 4,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum war "Boomarama" im vergangenen Jahr ein voller Erfolg für Tele 5. Da kam die Ankündigung, dass in der nächsten Staffel so einiges anders wird, vor rund zwei Wochen relativ überraschend (DWDL.de berichtete). So heißt die Sendung ab sofort "Boomarama 3000", außerdem soll sich jede Folge einem bestimmten Thema widmen. Zudem erhält Moderator Aurel Mertz ein neues Studio.

Nun hat Tele 5 weitere Details zur Sendung verraten: Die neue Staffel startet am Freitag, den 17. März um 22 Uhr. Neu ist ebenfalls, dass die jeweiligen Folgen bereits immer einen Tag vorher ab 18 Uhr online zu sehen sind. Als Gäste der insgesamt zehn neuen Folgen hat Tele 5 unter anderem Pierre M. Krause, Nikeata Thompson, Julian F.M. Stöckel, Christopher Lauer und Simon Gosejohann angekündigt.

Ein weiteres, sehr interessantes Detail betrifft die Produktionsfirma von "Boomarama 3000". Diese ist nun nämlich nicht mehr Strandgutmedia, sondern Creative Cosmos 15. Dahinter stehen Matthias Schweighöfers Pantaleon Entertainment AG und Joko Winterscheidts PeJay GmbH. Als Geschäftsführer fungiert der ehemalige Sat.1-Chef Nicolas Paalzow.