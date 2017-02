Jana Azizi wird Moderatorin bei Sky Sport News HD

© obs/Sky Deutschland/Peter Haehnel

Das Moderatorenteam von Sky Sport News HD bekommt Zuwachs: Das Model Jana Azizi wird demnächst ebenfalls für den Sender vor der Kamera stehen. Ihren ersten Auftritt hat sie bereits in wenigen Wochen

"Oh, da muss man als Frau viel wissen, vermutlich noch mehr als die Männer." Das sagte Jana Azizi im vergangenen Oktober der "Bild" auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, in Zukunft als Sportmoderatorin zu arbeiten. Das Model hatte sich damals von ihrem Freund, dem Trainer des FSV Mainz, Martin Schmidt, getrennt. Azizi traut sich die Sache aber offenbar zu, denn wie Sky nun bekanntgegeben hat, wird sie ab sofort zum Moderationsteam von Sky Sport News HD gehören.

Ihren ersten Einsatz beim Sender hat sie bereits in wenigen Wochen, am 1. März steht sie erstmals vor der Kamera. Sie selbst sagt über ihren neuen Job: "Von Kindesbeinen bin ich mit dem Fußballvirus infiziert. Neben dem Interesse am Sport begeistern mich auch die persönlichen Geschichten hinter den Leistungssportlern. Hier ganz nah dran zu sein und dem Zuschauer davon live berichten zu dürfen, macht für mich den besonderen Reiz aus. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Moderatorin bei Sky Sport News HD."

Zuletzt arbeitete Azizi vor allem als Model und Moderatorin verschiedener Veranstaltungen. Beim SWR absolvierte sie zudem ein Praktikum in der Sportredaktion und war dort auch als Reporterin tätig. Azizi hat BWL studiert und eine abgeschlossene Ausbildung in Markenkommunikation. Dirk Grosse, Senderchef Sky Sport News HD, sagt: "Aufstrebend, enthusiastisch, modern - Jana Azizi ist ein echtes Moderationstalent und wir sind überzeugt davon, dass sie unser Moderatorenteam bereichern wird. Mit ihrer natürlichen Präsenz auf dem Bildschirm und ihrer Begeisterung für den Sport wird sie ihren Weg bei Sky Sport News HD gehen."