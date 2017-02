ZDF will "Bella Block" nach Hoger-Aus beenden

© ZDF/Georges Pauly

Dass Hannelore Hoger nicht mehr "Bella Block" sein will, hat sie in den vergangenen Jahren oft betont. In diesem Jahr soll nun tatsächlich die letzte Folge der Krimireihe entstehen. Danach will das ZDF die Serie beenden und nicht mit einer anderen Schauspielerin fortführen.

Hannelore Hoger hat schon diverse Male ihren Ausstieg bei "Bella Block" angekündigt, zum letzten Mal im August 2014 (DWDL.de berichtete). Im vergangenen Jahr erklärte sie schließlich gegenüber der "Bild am Sonntag", dass sie sich durchaus noch eine allerletzte Folge vorstellen können. Und dazu wird es nun auch kommen: Der letzte Fall von "Bella Block" soll in diesem Jahr verfilmt werden. Dann will Hoger aber aufhören. Beim ZDF nimmt man ihren Abschied zum Anlass, um sich von der Reihe zu verabschieden.

"Wenn ein Format so eng und über mehr als zwei Jahrzehnte an eine Schauspielerin geknüpft ist, die sich auch sehr mit der Rolle identifiziert, ist es nicht möglich zu sagen, da schlüpft jemand in die gleiche Figur", sagte ZDF-Programmchef Norbert Himmler gegenüber der dpa. Man müsse an dieser Stelle den Mut haben, bei den Samstags-Krimis auf neue Figuren zu setzen. Himmler nennt als Beispiele "Helen Dorn" mit Anna Loos und "Kommissarin Heller" mit Lisa Wagner.