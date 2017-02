RTL verfilmt Thriller von Sebastian Fitzek

© RTL

RTL hat sich in Sachen eigenproduzierter Filme in den letzten Jahren auf wenige Produktionen beschränkt. Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" kündigte Fiction-Chef Philipp Steffens nun mal wieder zwei Projekte an: Thriller von Sebastian Fitzek

RTL versucht sich an zwei Thrillern Made in Germany: Wie Fiction-Chef Philipp Steffens gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" ankündigte, wird man zwei Bestseller des Autors Sebastian Fitzek verfilmen. Zum Einen "Passagier 23", zum Anderen "Das Joshua-Profil". Gedreht werden soll ab Sommer, zu sehen geben wird es die beiden Filme dann frühestens Ende des Jahres oder auch erst 2018.

Die beiden Filme werden dabei von unterschiedlichen Produktionsfirmen umgesetzt. Zieglerfilm produziert "Passagier 23" nach einem Drehbuch von Nils-Morten Osburg, Ufa Fiction kümmert sich um das "Joshua Profil" nach einem Drehbuch von Jan Braren. Beide Filme sieht RTL als Event-Produktionen an, die wie in diesen Fällen üblich auch mit einer begleitenden Doku daherkommen sollen und über ein Budget verfügen, das über dem normaler Fernsehfilme liege.