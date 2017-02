Bericht: Sky hat Interesse an Berlusconis Pay-TV

© Sky

Der Pay-TV-Sektor in Italien könnte vor einer Konsolidierung stehen. Sky plc, das mit Sky Italia bereits in dem Land vertreten ist, soll einem Medienbericht zufolge Interesse an einer Übernahme der Pay-TV-Sender von Berlusconis Mediaset haben.

Nachdem eine geplante Zusammenarbeit zwischen Vivendi und Mediaset kürzlich gescheitert ist, könnten die italienischen Pay-TV-Sender des Berlusconi-Konzerns nun womöglich von Sky übernommen werden. Mit Sky Italia ist der Pay-TV-Konzern schon jetzt stark in diesem Segment in Italien vertreten, durch die Übernahme von Mediaset Premium würde es zu einer Konsolidierung des Marktes kommen.

Die italienische Zeitung "Il Sole 24 Ore" berichtet, dass die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten seien, bestätigen wollen das aber weder Mediaset noch Sky. Interesse hatte Sky bereits im Herbst vergangenen Jahres signalisiert, offenbar waren aber die Preisvorstellungen zunächst weit auseinander gelegen.