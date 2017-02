"Grey's" und "Supergirl" sollen ProSieben-Mittwoch stärken

© ABC

Derzeit läuft es mittwochs für ProSieben eher schlecht als recht, spätestens Ende März soll sich das jedoch ändern. Dann schickt der Sender die neuen Folgen von "Grey's Anatomy" auf Sendung. Und auch "Supergirl" darf dann noch einmal ihr Glück versuchen.

Erst in der vergangenen Woche fiel "Limitless" bei ProSieben auf ein neues Allzeit-Tief: Mit 5,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern kann man in Unterföhring nicht zufrieden sein. Von zweistelligen Marktanteilen ist die Serie inzwischen weit entfernt, "Lucifer" läuft im Anschluss zwar besser, aber auch nicht wirklich gut. Noch bis Mitte März sind die beiden Serien bei ProSieben zu sehen - spätestens ab Ende des Monats sollen die Quoten dann mit neuen Serien wieder ansteigen.

Ab dem 29. März zeigt ProSieben mittwochs zur besten Sendezeit gleich zwei neue Folgen von "Grey’s Anatomy", los geht’s dann mit der 24-teiligen 13. Staffel der Serie. Diese ist seit September 2016 bei ABC zu sehen und läuft noch so erfolgreich, dass der Sender erst vor wenigen Tagen eine 14. Staffel bestellte. Auch bei ProSieben wird die Serie damit wohl noch lange zu sehen sein. Die 12. Staffel erreichte in Deutschland im Schnitt 1,49 Millionen Zuschauer und 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Im Anschluss an die neuen Folgen von "Grey’s Anatomy" zeigt ProSieben die zweite Staffel von "Supergirl". Die wurde vom Vermarkter SevenOne Media vor einigen Tagen ja für April angekündigt, wie befürchtet hat dieser Termin aber nicht gehalten (DWDL.de berichtete). Dass sich ProSieben der zweiten Staffel aber überhaupt annimmt, ist schon eine kleine Überraschung, erzielte die Serie im vergangenen Jahr doch nur knapp 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Gegen Ende der Staffel lief es oft sogar noch deutlich schlechter. Im vergangenen Jahr war "Supergirl" noch dienstags zu sehen, nun erhofft man sich durch den Wechsel auf den Mittwoch und den Anschub durch "Grey’s Anatomy" wohl etwas mehr Zuschauer.