RTL II will stärker vom Trödel-Trend profitieren

Weil gerade vor allem das ZDF mit "Bares für Rares" von Rekord zur Rekord eilt, will RTL II nun noch stärker vom Trend profitieren. Neben dem "Trödeltrupp" arbeitet der Sender an einem weiteren Trödel-Format - mit Giovanni Zarrella.

Erst vor rund einer Woche hat ZDFneo angekündigt, mit "Clever abgestaubt" ein neues Trödel-Quiz ins Programm nehmen zu wollen. Steven Gätjen moderiert das Format, das ab dem 3. April für zunächst vier Wochen im Vorabendprogramm zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete). Und nun arbeitet auch RTL II an einer neuen Trödel-Sendung. Anfang März wird die Pilotsendung von "Schätz Dich reich - Das Trödelquiz" aufgezeichnet. Moderiert wird das Format von RTL-II-Allzweckwaffe Giovanni Zarrella.

Ähnlich wie in der neuen ZDFneo-Show müssen die Kandidaten auch bei "Schätz Dich reich" den Wert von Antiquitäten erraten. In jeder Spielrunde müssen die Teilnehmer den Gegenstand eliminieren, von dem sie glauben, er sei am wenigsten wert. Hilfe bekommen sie dabei von einem Experten, der ihnen zu jedem Objekt das nötige historische Hintergrundwissen gibt. Hat ein Kandidatenpaar in der finalen Runde noch den wertvollsten Gegenstand übrig, winkt ein Gewinn in Höhe von 10.000 Euro.

Dass RTL II vor allem im Trödel-Segment eine neue Show plant, überrascht nicht. "Bares für Rares" ist im ZDF derzeit so erfolgreich wie nie. Der "Trödeltrupp" geht dagegen etwas unter. Die in diesem Jahr gezeigten Folgen erreichten auf dem Sendeplatz am Sonntagnachmittag im Schnitt maue 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Rund eine Million Menschen schalten pro Folge ein.