Starkes Zeichen: Goldene Kamera für ARD, ZDF und RTL

Die Goldene Kamera in der Kategorie Beste Information geht in diesem Jahr an ARD, ZDF und RTL. Das hat die Funke Mediengruppe nun bekanntgegeben. Es ist eine Auszeichnung mit Symbolkraft in schwierigen Zeiten für Journalisten.

Am 4. März wird die Goldene Kamera in Hamburg verliehen, zu sehen ist die von Steven Gätjen moderierte Preisverleihung im ZDF zur besten Sendezeit. Die Funke Mediengruppe, die die Goldene Kamera auf die Beine stellt, hat nun bekanntgegeben, dass es in der Kategorie Beste Information gleich drei Sieger geben wird. So werden ARD ("Tagesthemen"), ZDF ("heute-journal") und RTL ("RTL aktuell") mit einer Trophäe geehrt. Stellvertretend für die Redaktionen nehmen Caren Miosga, Marietta Slomka und Peter Kloeppel die Preise entgegen.





In Zeiten von Fake News und einem US-Präsidenten, der regelmäßig renommierte Medienhäuser attackiert, soll die Goldene Kamera in der Kategorie Beste Information ein klares Statement sein. Die Jury lobt die Nachrichtensendungen für ihre Qualität und Kontinuität. Alle drei Sendungen würden Sachlichkeit mit höchster Beliebtheit vereinen.

"Wohl noch nie stand der Journalismus so unter Beschuss wie 2016. In Zeiten, in denen 'Fake News', 'alternative Fakten' und 'postfaktisch' zunehmend Analyse, Aufklärung und Suche nach Wahrheit zu überschatten drohen, wollen wir die Redaktionen der drei meistgesehenen Nachrichtenformate und ihre Präsentatoren auszeichnen, die deutlich machen: Journalismus ist nicht Teil des Problems, guter Journalismus ist Teil der Lösung", heißt es von den Veranstaltern.