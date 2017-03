"Jeopardy" und "Ruck Zuck" kehren im April zurück

© RTLplus / Stefan Gregorowius

Wie erwartet kommt es im April zu einem Wechsel am Vorabend von RTLplus: Kurz nachdem alle neue Folgen von "Familienduell" und "Glücksrad" gezeigt sind, schwenkt der Sender auf "Jeopardy" und "Ruck Zuck" um.

Seit dem 20. Februar zeigt RTLplus am Vorabend neue Folgen von "Familienduell" und "Glücksrad", noch bis zum 31. März sind diese zwischen 18:35 und 20:15 Uhr zu sehen. Danach zeigt der noch recht junge Sender alte Ausgaben der Shows, ehe es ab dem 10. April mit einer neuen Kombination weiter geht. Dann kehren nämlich "Jeopardy" und "Ruck Zuck" mit jeweils 60 Folgen zurück in das Programm.

Wie gehabt setzt RTLplus auf Doppelfolgen, wobei "Jeopardy" mit Joachim Llambi ab 18:35 Uhr den Anfang macht, danach kommen zwei Ausgaben von "Ruck Zuck". Letztere wird, wie schon in der ersten Staffel, von Oliver Geissen moderiert. Die neuen Folgen von "Familienduell" und "Glücksrad" liegen derzeit eher unter dem Senderschnitt von RTLplus, rund 150.000 Menschen schalten pro Folge ein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen liegt meist recht deutlich unter der Marke von 1,0 Prozent. Dafür läuft es für die Wiederholungen am späten Abend oder am Vormittag vergleichsweise gut.

RTL hatte die Quizshows zuletzt aus dem Samstagnachmittag verbannt und sie auf den Sonntagvormittag verschoben (DWDL.de berichtete). Das könnte aber nur eine Zwischenlösung sein, weil RTL nach DWDL.de-Informationen durchaus mit einer täglichen Ausstrahlung der Gameshow-Neuauflagen im Vormittagsprogramm liebäugelt. Dafür liegen derzeit aber schlicht noch nicht genug Folgen vor.